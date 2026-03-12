أثليتك: ثلاثي ريال مدريد قد يعود أمام مانشستر سيتي

يبدو أن ريال مدريد قد يظهر بشكل أقوى في ضد مانشستر سيتي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، فربما يعود إليه 3 لاعبين مصابين.

ودخل ريال مدريد مباراة الذهاب بـ7 غيابات مؤثرة، ولكنه رغم ذلك انتصر بثلاثية نظيفة جعلته يضع قدما في ربع النهائي.

وذكرت شبكة ذا أثليتك أن هناك احتمالات لمشاركة كيليان مبابي وألفارو كاريراس ودافيد ألابا في مباراة الإياب أمام مانشستر سيتي.

وأضاف التقرير أن جود بيلينجهام لن يلحق بمباراة الثلاثاء المقبل.

في لقاء الذهاب، عاد إدواردو كامافينجا للفريق بعد غيابه عن مواجهة سلتا فيجو بسبب مشكلة في الأسنان.

وفيما تواصل غياب كيليان مبابي هداف الفريق بسبب الإصابة.

ولم يتواجد أيضا جود بيلينجهام، وإيدير ميليتاو، وداني سيبايوس، وديفيد ألابا، وألفارو كاريراس بسبب إصابات مختلفة.

كما غاب رودريجو بعد تأكد إصابته في الرباط الصليبي.

وقاد فيدي فالفيردي فريقه ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا على ملعب سنتياجو برنابيو.

ليواصل ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي مثلما تغلب عليه الموسم الماضي في الدور الملحق المؤهل لدور الـ16 ذهابا وإيابا.

وذلك قبل مباراة الإياب التي تقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.