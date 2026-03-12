تبرئة إيفان توني من تهمة الاحتفال البذيء

الخميس، 12 مارس 2026 - 16:20

كتب : FilGoal

إيفان توني - أهلي جدة - اتحاد جدة

رفضت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم شكوى نادي اتحاد جدة من الناحية الموضوعية المقدمة ضد اللاعب إيفان توني مهاجم أهلي جدة بعد احتفاليته بالهدف المسجل في مواجهة الفريقين.

وأفادت الرابطة في بيان: "بعد قيام نادي اتحاد جدة بتقديم شكوى ضد ايفان توني بشأن قيامه بإشارات بذيئة ومهينة ومسيئة وتمييزية تجاه جمهوره أثناء احتفاله بالهدف، وذلك في المباراة التي أقيمت بين الفريقين بتاريخ 06/03/2026، ضمن الدوري السعودي، وبعد استكمال نادي اتحاد جدة للإجراءات الشكلية قامت اللجنة بمخاطبة توني للرد على ما ورد في الشكوى المقدمة".

وأضاف "تقرر قبول الشكوى من الناحية الشكلية. ورفض الشكوى من الناحية الموضوعية".

وأتم البيان بأن القرار قابل للاستئناف وفقاً للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.

قبل أيام، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن تقرير الحكم المونتينيجري نيكولا دابانوفيتش أسدل الستار على الجدل المرتبط باحتفالية الإنجليزي إيفان توني، مهاجم أهلي جدة، عقب تسجيله الهدف الأول أمام اتحاد جدة.

إذ خلا التقرير من أي ملاحظة تستوجب معاقبته انضباطيا، بعدما طالب بعض الأصوات بمعاقبته بسبب احتفاله الذي وصف بغير الأخلاقي حسب بعض الجماهير.

وأوضح التقرير أن موقف مهاجم أهلي جدة يبدو بعيدًا عن أي عقوبة انضباطية في ظل خلو تقرير حكم المواجهة من أي إشارة تدينه.

وقصَّ توني شريط أهداف المباراة عند الدقيقة 23 بعد عرضية، تلقَّاها من البرازيلي ويندرسون جالينو، وتعادل النمور بركلة جزاء، سدَّدها البرازيلي فابينيو تفاريس، في الدقيقة 51.

وردَّ أهلي جدة بهدفين عن طريق الجناح الجزائري رياض محرز، والمهاجم البديل فراس البريكان منهيًا المباراة لمصلحته 3ـ1.

