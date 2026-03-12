مدير روما: لانس لم يطلب ضم سعود عبد الحميد بشكل نهائي

الخميس، 12 مارس 2026 - 15:59

نفى فريدريك ماسارا المدير الرياضي في روما صحة ما تردد عن إخطار لانس الفرنسي للنادي الإيطالي بتفعيل بند شراء عقد السعودي سعود عبد الحميد لاعب فريقه الأول المعار.

وأوضح ماسارا في تصريحات لجريدة الرياضية السعودية: حتى الآن، لم يبلغنا نادي لانس بأي قرار رسمي بشأن تفعيل بند الشراء الخاص باللاعب السعودي سعود عبد الحميد".

وأضاف "كل ما يتردد في هذا الشأن غير دقيق وغير صحيح".

يُذكر أنَّ سعود عبد الحميد انتقل إلى صفوف لانس في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من روما، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع وجود بند يمنح النادي الفرنسي أولوية أو أحقية شراء عقده بشكل دائم.

وشارك الظهير السعودي مع لانس أساسيًا 12 مرة الموسم الجاري، آخرها أمام ميتز، الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الفرنسي، حين سجَّل الهدف الأول خلال الانتصار 3ـ0.

كما شارك عبد الحميد مع لانس في منافسات كأس فرنسا، حين فاز فريقه على فينيي 3ـ1، وسوشو 3ـ0، وتروا 4ـ2.

قبل أن يتجاوز ليون في ربع النهائي بعد التعادل 2ـ2 والفوز بركلات الترجيح، ليبلغ نصف النهائي.

وسجَّل سعود هدفًا واحدًا خلال مشاركاته أمام فينيي في كأس فرنسا، كما قدَّم ثلاث تمريرات حاسمة جاءت أمام فينيي وباريس وبريست.

روما لانس سعود عبد الحميد
