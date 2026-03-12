تقرير: مستغلا علاقته بـ ساني وجوندوجان.. جالاتا سراي يرغب في ضم برناردو سيلفا

يرغب نادي جالاتا سراي التركي في ضم برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية مع نهاية الموسم.

بيرناردو سيلفا النادي : مانشستر سيتي جالاتاسراي

وكشفت صحيفة ذا صن، عن اعتماد جالاتا سراي على لاعبيه إلكاي جوندوجان، وليروى ساني لإقناع سيلفا بمشروع النادي التركي.

ووفقا للصحيفة فإن مانشستر سيتي منفتح على المحادثات حول مستقبل برناردو سيلفا.

سيلفا صاحب الـ31 عاما هو قائد مانشستر سيتي، ويتقاضى أسبوعيا 300 ألف جنيه إسترليني.

ويستعد جالاتا سراي لدفع آجر مماثل في حالة ضم اللاعب البرتغالي.

وبحسب ذا صن، أجرى خورخي مينديز وكيل برناردو، محادثات تمهيدية مع نادي جالاتا سراي.

ونقلت عن تقارير إيطالية اهتمام يوفنتوس بضم لاعب وسط مانشستر سيتي، إلا أن الصعوبات المالية تمنح الأفضلية لجالاتا سراي.

وبدأ برناردو سيلفا مسيرته مع نادي بنفيكا البرتغالي، قبل الانتقال إلى موناكو الفرنسي، ومنه إلى مانشستر سيتي في صيف 2017، ليستمر مع بطل إنجلترا 9 مواسم حتى بات قائدا للفريق.

ولعب برناردو هذا الموسم 39 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم هدفين وصنع 5 أهداف.