كرة نسائية - مهيرة علي تنتقل من مسار إلى بطل الدوري الصيني
الخميس، 12 مارس 2026 - 15:20
كتب : FilGoal
أعلن نادي مسار انتقال قائدة الفريق مهيرة علي إلى صفوف بكين جينجتان بطل الدوري الصيني.
وتعتبر مهيرة أحد أبرز لاعبات فريق مسار ومنتخب مصر للسيدات.
ووجهت مهيرة الشكر لإدارة نادي مسار بعد رحيلها إلى صفوف بطل الدوري الصيني.
وحصد بكين لقب النسخة الماضية من بطولة الدوري الصيني في سبتمبر الماضي.
وينطلق الموسم الجديد من الدوري الصيني في أبريل المقبل.
وتوجت مهيرة علي بلقب الدوري المصري مرتين رفقة فريق مسار.
كما نجحت في حصد برونزية دوري أبطال إفريقيا، وتوجت مرة بلقب كأس مصر.
ولعبت مهيرة 81 مباراة مع مسار وساهمت في 135 هدفا.
إذ سجلت مهيرة 84 هدفا وصنعت 51 آخرين.
