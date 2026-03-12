لم تنتظر الملحق.. السويد تمدد عقد جراهام بوتر حتى 2030

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، تمديد عقد جراهام بوتر مدرب المنتخب لمدة 4 سنوات.

وبذلك يستمر جراهام بوتر في منصبه حتى 2030.

وتولى جراهام بوتر مهمة تدريب المنتخب السويدي في أكتوبر 2025.

ونص العقد وقتها على تمديد العقد ليصبح طويل الأجل في حال تأهل السويد لكأس العالم.

وخاض المنتخب تحت قيادة بوتر مباراتين بتصفيات كأس العالم، تعادل في الأولى أمام سلوفينيا على أرضه، قبل الخسارة خارج أرضه أمام سويسرا 4-1.

ولكن قبل مباراتي الملحق، قرر الاتحاد السويدي تمديد تعاقد جراهام بوتر مع المنتخب.

ويقام الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات.

إذ يتنافس الـ 4 منتخبات في كل مسار بنصف النهائي لتحديد المتأهلين إلى النهائي للمنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم.

ويتواجد المنتخب السويدي في المسار الثاني، حيث يواجه أوكرانيا.

وفي حالة الفوز في المواجهة الأولى يلتقي أمام الفائز من بولندا وألبانيا.

وتأهل 42 منتخبا لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد، بواقع 4 مقاعد من أوروبا، ومقعدين يتأهلان من الملحق العالمي المقرر إقامته في المكسيك نهاية الشهر الجاري.