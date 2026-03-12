لم تنتظر الملحق.. السويد تمدد عقد جراهام بوتر حتى 2030

الخميس، 12 مارس 2026 - 14:59

كتب : FilGoal

جراهام بوتر - السويد

أعلن الاتحاد السويدي لكرة القدم، تمديد عقد جراهام بوتر مدرب المنتخب لمدة 4 سنوات.

وبذلك يستمر جراهام بوتر في منصبه حتى 2030.

وتولى جراهام بوتر مهمة تدريب المنتخب السويدي في أكتوبر 2025.

أخبار متعلقة:
تصفيات كأس العالم - قرعة متوازنة لـ إيطاليا وبولندا في طريق السويد بالملحق الأوروبي إيطاليا والدنمارك بالتصنيف الأول والسويد في الرابع.. كل ما تريد أن تعرف عن الملحق الأوروبي مدرب السويد: إيزاك جاهز للمشاركة في تصفيات كأس العالم

ونص العقد وقتها على تمديد العقد ليصبح طويل الأجل في حال تأهل السويد لكأس العالم.

وخاض المنتخب تحت قيادة بوتر مباراتين بتصفيات كأس العالم، تعادل في الأولى أمام سلوفينيا على أرضه، قبل الخسارة خارج أرضه أمام سويسرا 4-1.

ولكن قبل مباراتي الملحق، قرر الاتحاد السويدي تمديد تعاقد جراهام بوتر مع المنتخب.

ويقام الملحق خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبل بـ 4 مسارات مختلفة يضم كل مسار منهم 4 منتخبات.

إذ يتنافس الـ 4 منتخبات في كل مسار بنصف النهائي لتحديد المتأهلين إلى النهائي للمنافسة على بطاقة التأهل لكأس العالم.

ويتواجد المنتخب السويدي في المسار الثاني، حيث يواجه أوكرانيا.

وفي حالة الفوز في المواجهة الأولى يلتقي أمام الفائز من بولندا وألبانيا.

وتأهل 42 منتخبا لكأس العالم المقرر في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك يونيو 2026، فيما تتبقى 6 مقاعد، بواقع 4 مقاعد من أوروبا، ومقعدين يتأهلان من الملحق العالمي المقرر إقامته في المكسيك نهاية الشهر الجاري.

السويد تصفيات كأس العالم الملحق الأوروبي جراهام بوتر
نرشح لكم
نايف أكرد يكشف: الألم رافقني لشهور والعملية الجراحية كانت حتمية تقرير: الأرجنتين ترفض إقامة مباراة كأس فيناليسيما في برنابيو تقرير: مستغلا علاقته بـ ساني وجوندوجان.. جالاتا سراي يرغب في ضم برناردو سيلفا صدمة لبايرن ميونيخ.. حكم ألماني: يويفا يفتح تحقيقا مع كيميتش وأوليسي على غرار راموس تقرير: نقل كأس فيناليسيما من قطر إلى مدريد تقرير: اجتماع وكيل ديمبيلي مع مانشستر سيتي يثير التكهنات حول مستقبله تقرير: صلاح مهدد بالجلوس على مقاعد البدلاء بناء على قرار سلوت تقرير: مخيتاريان يحسم مستقبله مع إنتر بعد نهاية الموسم
أخر الأخبار
نايف أكرد يكشف: الألم رافقني لشهور والعملية الجراحية كانت حتمية 8 دقيقة | الكرة الإفريقية
أثليتك: ثلاثي ريال مدريد قد يعود أمام مانشستر سيتي 44 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تبرئة إيفان توني من تهمة الاحتفال البذيء 52 دقيقة | سعودي في الجول
مدير روما: لانس لم يطلب ضم سعود عبد الحميد بشكل نهائي ساعة | سعودي في الجول
تقرير: الأرجنتين ترفض إقامة مباراة كأس فيناليسيما في برنابيو ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: مستغلا علاقته بـ ساني وجوندوجان.. جالاتا سراي يرغب في ضم برناردو سيلفا ساعة | ميركاتو
كرة نسائية - مهيرة علي تنتقل من مسار إلى بطل الدوري الصيني ساعة | رياضة نسائية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: تم إبلاغنا شفهيا بإلغاء معسكر قطر.. وهذه الحلول المطروحة 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 3 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة 4 طبيب الأهلي يوضح تشخيص إصابة كريم فؤاد
/articles/525077/لم-تنتظر-الملحق-السويد-تمدد-عقد-جراهام-بوتر-حتى-2030