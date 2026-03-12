تقرير: نقل كأس فيناليسيما من قطر إلى مدريد

كشفت صحيفة آس الإسبانية، عن اقتراب إقامة مباراة إسبانيا والأرجنتين في كأس فيناليسيما، في العاصمة مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك اتفاق مبدئي لإقامة المباراة على ملعب سانتياجو برنابيو بدلا من إقامتها في قطر.

وكان مقررًا أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) اتفقا على أن ملعب سانتياجو برنابيو هو الخيار الأمثل لنقل الحدث.

وقام الاتحادان بدراسة ملاعب أخرى في روما ولشبونة لإقامة المباراة قبل الاستقرار على مدريد.

وأشارت إلى أنه في انتظار بعض الترتيبات الأمنية البسيطة للإعلان عن نقل المباراة رسميا، نظرا لإقامة مباراة المغرب والإكوادور الودية في اليوم ذاته في مدريد

نظراً لإقامة مباراة المغرب والإكوادور على ملعب ويمبليانو في مدريد في نفس يوم نهائي كأس العالم ، فإنه من الضروري التشاور مع السلطات والاتفاق معها بشأن التدابير الأمنية والشرطية. العاصمة الإسبانية قادرة على استضافة حدثين بهذا الحجم في يوم واحد، ولكن يجب أن يكون الانتشار الأمني ​​منظماً بدقة.

استضاف ملعب سانتياغو برنابيو نهائي كأس ليبرتادوريس عام 2018 كإجراء طارئ عقب أحداث بوينس آيرس خلال مباراة الإياب بين ريفر بليت وبوكا جونيورز . حينها، وفي ظل ضيق الوقت، حقق المنظمون نجاحاً باهراً، ما منحهم ثقة مطلقة في نجاح المباراة.

وتعود آخر مباراة لإسبانيا على ملعب سانتياجو برنابيو ضد البرازيل في مارس 2014 وانتهت بالتعادل 3-3.

فيما تعود آخر زيارة للأرجنتين إلى مدريد لمارس 2018 وقتها لعب منتخب التانجو ودية أمام إسبانيا على ملعب وانداميتروبوليتانو وانتهت بفوز الماتادور بنتيجة 6-1.