تقرير: اجتماع وكيل ديمبيلي مع مانشستر سيتي يثير التكهنات حول مستقبله

أثار اجتماع وكيل عثمان ديمبيلي لاعب باريس سان جيرمان بمسؤولي مانشستر سيتي التكهنات بشأن مستقبل اللاعب الفرنسي.

وكشفت صحيفة سبورت عن اجتماع موسى سيسوكو، وكيل عثمان ديمبيلي، مؤخراً بهوجو فيانا المدير الرياضي لمانشستر سيتي في مدريد.

وأشار التقرير إلى أن ذلك خطوة وصفها بعض المراقبين بأنها استكشافية لمستقبل الدولي الفرنسي.

ديمبيلي مرتبط بعقد مع باريس سان جيرمان حتى يونيو 2028، لكن المفاوضات لتجديد عقده لم تتقدم بشكل إيجابي حتى الآن، ما دفع وكيله للبحث عن خيارات أخرى خارج باريس.

يُعد ديمبلي من اللاعبين المفضلين للسيتي، حيث يتمتع بالسرعة والقدرة على اختراق الدفاعات المحكمة، وهو ما يتماشى مع أسلوب الفريق الإنجليزي الذي يعتمد على اللعب العرضي والمواجهة الفردية على الأطراف.

ورغم أن الاجتماع لم يصل إلى مستوى المفاوضات الرسمية، فإن تواجد وكيله مع الإدارة الرياضية للسيتي يعتبر إشارة واضحة لاستكشاف السيناريوهات الممكنة قبل موسم الانتقالات الصيفي المقبل.

ويعلم مانشستر سيتي أن أي صفقة محتملة ستكون معقدة اقتصادياً ورياضيًا، خصوصاً مع رغبة باريس سان جيرمان في الاحتفاظ بأحد أبرز لاعبيه ومفتاح مشروعه الرياضي.

وخاض عثمان ديمبيلي هذا الموسم 27 مباراة مع باريس سان جيرمان في مختلف المسابقات.

وساهم ديمبيلي في 19 هدفا بعد تسجيل 12 وصناعة 7 آخرين.