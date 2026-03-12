ماركا: رودري وتونالي على رادار ريال مدريد

الخميس، 12 مارس 2026 - 13:45

كتب : FilGoal

رودري - تونالي

يراقب ريال مدريد لاعبي وسط الدوري الإنجليزي، لضم أحدهما خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ساندرو تونالي

النادي : نيوكاسل يونايتد

رودري هيرنانديز

النادي : مانشستر سيتي

ريال مدريد
الدوري الإسباني

وذكرت صحيفة ماركا الإسباني، إن رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، وساندرو تونالي لاعب وسط نيوكاسل، على رادار الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن رودري لا يزال الهدف الرئيسي للملكي في الصيف.

ويرتبط لاعب الوسط الإسباني بعقد مع مانشستر سيتي حتى 2027.

وتوج رودري بـ 11 لقبًا كبيرًا منذ انضمامه إلى مانشستر سيتي تحت قيادة بيب جوارديولا في عام 2019.

كما كان رودري عنصرا أساسيا في تتويج منتخب إسبانيا ببطولة يورو 2024، وتوج كذلك بالكرة الذهبية في العام ذاته.

وعانى رودري من إصابة بقطع في الرباط الصليبي في سبتمبر 2024 أدت لغيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

كما يراقب ريال مدريد موقف ساندور تونالي لاعب الوسط الإيطالي صاحب الـ 25 عاما.

ويمتد تعاقد تونالي مع نيوكاسل حتى عام 2028.

وبحسب ماركا، يقدر نادي نيوكاسل قيمة تونالي بين 80 إلى 100 مليون جنيه إسترليني.

ريال مدريد نيوكاسل رودري
