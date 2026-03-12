كرة سلة - الأهلي يضم زاك لوفتن لتدعيم صفوفه في الدوري وإفريقيا

أعلن النادي الأهلي تدعيم صفوف فريق رجال السلة بضم الأمريكي زاك لوفتن.

وكشف خالد العوضي مدير النشاط الرياضي عبر موقع الأهلي عن ضم لوفتن حتى نهاية الموسم.

وأشار العوضي إلى أن التعاقد مع لوفتن جاء بعد ترشيحه من الجهاز الفني بقيادة لينوس جافريل الذي أشاد بما يملكه اللاعب من مقومات تمثل إضافة للفريق.

وأتم الأهلي تعاقده مع زاك لوفتن بعد اجتياز الكشف الطبي.

ويعتبر لوفتن محترف الأهلي الأساسي الذي سيشارك في بطولتي الدوري وإفريقيا للأندية.

وسبق وأن لعب لوفتن لأندية كاظمة الكويتي ودينامو اللبناني وهومنيتمن والرياضي اللبنانيين وأهلي بنغازي الليبي.

كما خاض لوفت تجارب احتراف آخرها مع فريق تايبي تاشين مارس التايواني.

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في ربع نهائي بطولة الدوري المصري بمواجهة سبورتنج.

ومن المقرر أن تقام منافسات ربع النهائي خلال أيام 12 و15 و18 مارس الجاري.

وتقام مباريات ربع نهائي الدوري بنظام Best of 3 أي الفريق الفائز بمباراتين يتأهل إلى المرحلة التالية.

وجاءت مباريات ربع نهائي دوري الرجال كالآتي:

الأهلي × سبورتنج

الاتحاد السكندري × بتروجت

المصرية للاتصالات × سموحة

الزمالك × الجزيرة