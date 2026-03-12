طارق السيد مدربا لـ تليفونات بني سويف
الخميس، 12 مارس 2026 - 13:21
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي تليفونات بني سويف، تعيين طارق السيد نجم الزمالك السابق، مديرا للفريق للفريق.
طارق السيد
النادي : معتزل
وكشف تليفونات بني سويف عن الجهاز الفني المعاون لطارق السيد.
ويتواجد سامح إسماعيل مدربا عاما، فيما قرر مجلس إدارة النادي الإبقاء على باقي أفراد الجهاز الفني والإداري والطبي الحالي.
ويشارك تليفونات بني سويف في دوري القسم الثاني "ب".
ويحتل الفريق المركز السابع في المجموعة الأولى، برصيد 33 نقطة.
فيما يحتل تيم اف سي الصدارة بـ 45 نقطة بعد مرور 21 جولة.
وعمل طارق السيد مساعدا في الجهاز الفني لأندية الزمالك، والمصري، والاتحاد.
كما عمل كرجل أول في أندية المنيا، والنصر، والترسانة.
