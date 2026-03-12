منتخب الناشئين يتعادل سلبيا مع رع استعدادا لتصفيات إفريقيا

الخميس، 12 مارس 2026 - 12:23

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين 2009

يستأنف منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 استعدادته لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم.

وتعادل منتخب الناشئين أمام فريق رع سلبيا دون أهداف، في المباراة التي أقيمت بينهما الأربعاء، بمركز المنتخبات الوطنية في أكتوبر.

وكشف اتحاد الكرة عبر حسابه الرسمي، عن منح حسين عبد اللطيف المدير الفني للمنتخب الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في ثاني التجارب الودية.

وتعادل المنتخب في تجربته الودية الأولى أمام فريق النصر مواليد 2005، سلبيا دون أهداف.

ويواجه منتخب الناشئين نظيره منتخب تنزانيا وديا يومي 14، و17 مارس الجاري في آخر تجاربه قبل السفر إلى مدينة بنغازي الليبية.

ويخوض المنتخب بطولة شمال إفريقيا، المؤهلة لكأس الأمم خلال الفترة من 27 مارس الجاري حتى 5 إبريل المقبل.

وأتى جدول مباريات المنتخب في بطولة شمال إفريقيا كالتالي:

مصر × تونس 27 مارس

مصر × المغرب 30 مارس

مصر × ليبيا 2 إبريل

مصر × الجزائر 5 إبريل

