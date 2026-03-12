مصدر من المنتخب لـ في الجول: الجهاز الفني يحسم موقفه من معسكر قطر اليوم

يحسم الجهاز الفني لمنتخب مصر اليوم الخميس، موقف معسكر مارس استعدادا لكأس العالم.

ويلتقي منتخب مصر مع السعودية في ملعب أحمد بن علي يوم 26 مارس، ثم يلعب مع إسبانيا يوم 30 مارس في ملعب لوسيل.

وقال مصدر من المنتخب لـ FilGoal.com أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام وإبراهيم حسن، سيحسم اليوم موقفه من معسكر قطر.

وفي حالة عدم إقامة المعسكر في قطر، قد يتجه المنتخب لخوض مباراة مع نظيره السعودية في مصر، بحسب مصدر من المنتخب.

وأعلنت قطر في وقت سابق إيقاف كافة الأنشطة الرياضية وتأجيل كافة البطولات بدءا من الأحد 1 مارس وحتى إشعار آخر، بسبب الأحداث الراهنة في المنطقة.

وتعرضت عواصم بعض الدول العربية الآسيوية للقصف جراء الحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية.

وسبق أن أوضحت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أن مباراة إسبانيا ضد الأرجنتين حتى الآن محدد لها أن تقام في قطر بشكل طبيعي، لكن الأيام المقبلة ستحدد كل شيء بناء على الأحداث التي تشهدها البلاد.

فيما أوضح رافائيل لوزان رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم أن مباراة كأس فيناليسيما بين منتخب إسبانيا ومنتخب الأرجنتين قد يتم نقلها من قطر.

ومن المقرر أن تقام كأس فيناليسيما بين إسبانيا بطل أمم أوروبا والأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية على استاد لوسيل بدولة قطر يوم 27 مارس الجاري، لكن الأحداث التي تمر بها المنطقة جعلت إقامة المباراة في قطر محل شك.

وأعلنت رابطة الدوري القطري استئناف منافسات المسابقة بداية من الخميس المقبل بعد توقف بسبب الأحداث الراهنة من حرب الولايات المتحدة الأمريكية على إيران.