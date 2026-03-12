الرياضية: مراعاة الأفضلية وتخفيف الضغط.. مقترحات الأندية السعودية لدوري الموسم المقبل

الخميس، 12 مارس 2026 - 11:58

كتب : FilGoal

رياض محرز - سالم الدوسري - أهلي جدة - الهلال

قدمت الأندية السعودية مقترحاتها بشأن الموسم المقبل 2026 - 2027.

وقدمت أندية الهلال، وأهلي جدة، واتحاد جدة، مقترحاتها، فيما لم تقدم إدارة النصر أي مقترح.

وحدد الاتحاد السعودي العاشر من فبراير الماضي موعدا لتلقي المقترحات للموسم الجديد.

وكشفت صحيفة الرياضية مقترحات الأندية السعودية لدوري الموسم المقبل، وجاءت كالتالي:

اقترح اتحاد جدة تعديل موعد السوبر ليقام في أغسطس ببداية الموسم بدلا من شهر ديسمبر.

كما طالب الاتحاد مراعاة أفضلية جدول الأندية وفقا لترتيبها بعد نهاية الموسم، كأن تلعب الفرق المتقدمة في الترتيب أولى مبارياتها على أرضها، بالإضافة إلى تخفيف ضغط المباريات في الجولات الأخيرة في شهر مايو.

كما أشارت الصحيفة إلى مقترح الهلال بزيادة وقت الراحة بين الجولات، وكذلك اتفاق الهلال مع مقترح الاتحاد بتخفيف ضغط المباريات في الجولات الأخيرة.

وطالب أهلي جدة بتجنيب مواجهات الأندية الثلاثة المشاركة في بطولة آسيا للنخبة في بداية الموسم.

وأشارت صحيفة الرياضية في وقت سابق، إلى أن دوري الموسم المقبل سيتوقف أربع مرات.

وستصل إجمالي أيام التوقفات 79 يومًا، أطولها 45 يومًا، تزامنًا مع بطولة كأس آسيا 2027، التي تستضيفها السعودية في يناير وفبراير من العام المقبل.

أهلي جدة الهلال الدوري السعودي اتحاد جدة
