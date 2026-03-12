تقرير: مخيتاريان يحسم مستقبله مع إنتر بعد نهاية الموسم

الخميس، 12 مارس 2026 - 11:51

كتب : FilGoal

هنريك مخيتاريان - إنتر

يمتلك هينريك مخيتاريان حرية حسم مستقبله مع إنتر مع اقتراب نهاية عقده الحالي في 30 يونيو المقبل.

وينتهي عقد لاعب الوسط الأرميني مع إنتر بنهاية الموسم الجاري، لكن إدارة النادي منفتحة على تمديد التعاقد معه حتى صيف 2027.

وبحسب صحيفة جازيتا ديلو سبورت فلن يتخذ اللاعب قراره النهائي قبل الأسابيع الأخيرة من الموسم.

ويعد مخيتاريان أحد العناصر المهمة في تشكيل كريستيان كيفو خلال الموسم الجاري رغم بلوغه 37 عاما.

إذ شارك مخيتاريان في 29 مباراة بمختلف البطولات وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف.

ولم يحسم لاعب روما وأرسنال ومانشستر يونايتد السابق موقفه بعد، إذ يدرس عدة خيارات من بينها اعتزال كرة القدم قبل بلوغ 38 عاما.

كما قد يفضل اللاعب خوض تجربة أخيرة خارج إنتر في دوري أقل ضغطا قبل إنهاء مسيرته.

وتشير التقارير إلى أن استمرار مخيتاريان مع إنتر سيعني موافقته على تخفيض راتبه بنحو 20 بالمئة في العقد الجديد.

إنتر مخيتاريان
