في الجول يكشف موعد انطلاق الدور الثاني من الدوري.. والأقرب لختام المسابقة

الخميس، 12 مارس 2026 - 11:43

كتب : محمد جمال

رابطة الأندية المصرية - بيان رسمي

اختتمت منافسات المرحلة الأولى من مسابقة الدوري وتم حسم مقاعد مجموعة المنافسة على اللقب ومجموعة المنافسة على البقاء.

وتقام قرعة الدور الثاني في تمام التاسعة من مساء اليوم الخميس.

وعلم FilGoal.com أن رابطة الأندية تنوي إنهاء مسابقة الدوري يوم 22 مايو المقبل بسبب استعدادات منتخب مصر لكأس العالم.

ومن المقرر انطلاق الجولة الأولى من مرحلة المنافسة على اللقب في الأسبوع الأول من أبريل عقب معسكر منتخب مصر في مارس.

بينما مجموعة المنافسة على الهبوط ستنطلق قبل معسكر مارس الجاري.

وخطف إنبي بطاقة التأهل لمجموعة حسم اللقب بعد الوصول للنقطة رقم 30 وحسم المركز السابع.

ويتنافس أصحاب أول 7 مراكز في مجموعة المنافسة على لقب الدوري والتأهل للبطولات القارية.

بينما أصحاب المراكز من الثامن إلى 21 يتنافسون على الهبوط إذ يهبط آخر 4 فرق في الدوري.

وجاء ترتيب الدوري المصري كالآتي:

مجموعة المنافسة على اللقب

1- الزمالك - 43 نقطة (+19)

2- بيراميدز - 43 نقطة (+18)

3- الأهلي - 40 نقطة (+14)

4- سيراميكا كليوباترا - 38 نقطة (+13)

5- المصري - 32 نقطة (+9)

6- سموحة - 31 نقطة (+8)

7- إنبي - 30 نقطة (+4)

مجموعة المنافسة على البقاء

8- زد - 29 نقطة (+5)

9- وادي دجلة - 29 نقطة (+3)

10- الجونة - 28 نقطة (+1)

11- البنك الأهلي - 26 نقطة (+4)

12- بتروجت - 25 نقطة (2-)

13- مودرن سبورت - 23 نقطة (6-)

14- طلائع الجيش - 22 نقطة (10-)

15- الاتحاد - 20 نقطة (9-)

16- غزل المحلة - 19 نقطة (3-)

17- المقاولون - 18 نقطة (8-)

18- حرس الحدود - 17 نقطة (14-)

19- كهرباء الإسماعيلية - 16 نقطة (15-)

20- فاركو - 15 نقطة (14-)

21- الإسماعيلي - 11 نقطة (17-)

رابطة الأندية الدوري المصري
