فالفيردي: فينيسيوس سألني إذا ما كنت أريد تسديد ركلة الجزاء.. وهذا يحدث في كرة القدم

كشف فيدي فالفيردي لاعب ريال مدريد عن سؤال فينيسوس جونيور له إذا ما كان يريد تسديد ركلة الجزاء.

وقاد فيدي فالفيردي فريقه ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب اللقاء: "بعد الحصول على ركلة الجزاء، فينيسيوس جونيور سألني بالفعل إذا كنت أريد تسديد ركلة الجزاء".

وتابع "فينيسيوس لاعب مهم بالنسبة لنا، هو أسطورة داخل النادي وصديق رائع".

وكشف فالفيردي "أتفقت أنا وعدد من زملائي في الفريق على تسديد فينيسيوس لركلة الجزاء، وهذه أمور تحدث وجزء من كرة القدم".

واختتم فالفيردي تصريحاته "بالتأكيد كنا نريد الاحتفال بالهدف الرابع، لكن الأهم أن فينيسيوس استمر في محاولاته وقدّم الدعم اللازم وهو ما يخلق ترابط بين اللاعبين".

وتغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو.

ليواصل ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي مثلما تغلب عليه الموسم الماضي في الدور الملحق المؤهل لدور الـ16 ذهابا وإيابا.

وذلك قبل مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

