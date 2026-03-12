كورتوا يدافع عن غرفة ملابس ريال مدريد ويكشف حقيقة الإطاحة بتشابي ألونسو

الخميس، 12 مارس 2026 - 11:13

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - كورتوا

دافع تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد عن غرفة ملابس الفريق وحقيقة التآمر ضد المدربين.

تيبو كورتوا

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وقاد فيدي فالفيردي فريقه ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وقال تيبو كورتوا في تصريحات صحفية عقب المباراة: "أعتقد أنكم تظنون أن غرفة الملابس مثل حضانة الأطفال وأننا نفعل ما نريد لكن الحقيقة أن الأمر ليس كذلك".

وشدد "لدينا احترام كامل للمدربين وكل الجهاز الفني، وأغلب الانتقادات الموجهة لنا غير عادلة".

وتابع "بالتأكيد هناك أمور تُقال صحيحة وليس لدي مشكلة في ذلك، لكن ما يقال بشأن سيطرة غرفة الملابس أكثر من المدرب غير حقيقي".

وكشف كورتوا "لم يتآمر أحد من أجل الإطاحة بتشابي ألونسو وأرى أننا عملنا سويا بشكل جيد".

وشدد "البعض يشكك في احترافيتنا وأننا لا نحب فيديوهات التحليل والشرح مع ألونسو، عملت مع أنطونيو كونتي وكان يقضي ساعة كاملة يوميا للتحليل، نحن محترفون وعملنا أولوية".

واختتم كورتوا تصريحاته "المدرب هو من يقود الفريق ونحن نحترم ذلك، وعندما تمر بفترة تعثر فهذا يحدث في كرة القدم".

وتغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو.

ليواصل ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي مثلما تغلب عليه الموسم الماضي في الدور الملحق المؤهل لدور الـ16 ذهابا وإيابا.

وذلك قبل مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.

ريال مدريد كورتوا دوري أبطال أوروبا
