ألكسندر أرنولد: فالفيردي أكثر لاعب يحظى بالتقدير الكافي في العالم

امتدح ترنت ألكسندر أرنولد ظهير أيمن ريال مدريد، زميله فيديريكو فالفيردي لاعب وسط الملكي.

وسجل فالفيردي ثلاثة أهداف "هاتريك" قاد بهم ريال مدريد للفوز أمام مانشستر سيتي بثلاثية في ذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال ترنت في تصريحات TNT Sports: "لا أجد الكلمات المناسبة لوصفه كلاعب. حتى عندما كنت لاعباً في ليفربول، كنت معجباً به. إنه بلا شك أكثر لاعبي كرة القدم الذين لم يحظوا بالتقدير الكافي على مستوى العالم."

وأكمل "عندما تلعب معه، تدرك مدى عطائه للفريق. يغطي كل شبر من الملعب، ويبذل قصارى جهده. كلاعب، أفضل ما يمكن أن يمتلكه اللاعب هو أن زملاءه في الفريق يمكنهم الاعتماد عليه دائمًا، وهو لا يخذلهم أبدًا."

وأضاف "إنه أمر لا يصدق على الإطلاق. ربما يبدأ الناس بالحديث عن ذلك الآن، لكنه ظل لسنوات عديدة ضمن أفضل لاعبي خط الوسط."

وتابع حديثه عن مواجهة مانشستر سيتي "كانت هناك الكثير من الضجة عندما تعادلنا ثم قبل هذه المباراة، خاصة بالطريقة التي لعبنا بها في المباريات القليلة الماضية والنتائج التي حققناها، توقع الكثير من الناس أن نتعرض لهزيمة ساحقة."

وأشاد ألكسندر أرنولد بفريقه "هذا يدل فقط على العقلية، لا يهم ما هي الإصابات التي تعاني منها، هذه البطولة تعني الكثير للنادي ونحن كلاعبين ندرك ذلك."

وغاب 7 لاعبين عن ريال مدريد أمام مانشستر سيتي وهم كيليان مبابي هداف الفريق، وجود بيلينجهام، وإيدير ميليتاو، وداني سيبايوس، وديفيد ألابا، وألفارو كاريراس بسبب إصابات مختلفة.

كما غاب رودريجو بعد تأكد إصابته في الرباط الصليبي.

وعن المرشح للفوز باللقب، رد ترنت "سيقول الناس إنهم المرشحون للفوز بناءً على النتائج وطريقة لعب الفريقين. لكن في مباريات خروج المغلوب في دوري أبطال أوروبا، يمكن لأي فريق أن يهزم أي فريق آخر. لقد سجلنا أهدافنا بحزم شديد."

وشارك ألكسندر-أرنولد أساسياً للمرة الخامسة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم في الفوز على سيتي.

وعن ذلك، قال اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً: "التعرض لبعض الإصابات ليس ما تتمناه أبداً عند انضمامك إلى نادٍ جديد. منذ أن استعدت لياقتي البدنية، وتأقلمت مع الفريق، وأنا أستمتع كثيراً هنا. لقد أحببت ذلك منذ أن اتخذت قرار الانضمام إلى النادي."

وأتم "إنه حلم أصبح حقيقة أن ألعب في ملعب كهذا، ولنادٍ كهذا، وفي مباريات مثل تلك مباراة، أحاول أن أتقبل الثقافة وأتأقلم قدر الإمكان. لقد رحب بي اللاعبون والجماهير والمدينة جميعاً بحفاوة بالغة."