فلاهوفيتش يعود لتدريبات يوفنتوس بعد غياب 4 أشهر

الخميس، 12 مارس 2026 - 10:47

كتب : FilGoal

دوشان فلاهوفيتش - يوفنتوس

عاد دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بشكل كامل.

وبات اللاعب قريبًا من العودة للمباريات بعد غياب استمر قرابة أربعة أشهر بسبب الإصابة.

وتعرض المهاجم الصربي للإصابة خلال مباراة يوفنتوس ضد كالياري في الدوري الإيطالي يوم 29 نوفمبر 2025، قبل أن تكشف الفحوصات إصابته بتمزق قوي في الوتر العضلي للعضلة المقربة اليسرى.

وأثارت الإصابة وقتها مخاوف داخل يوفنتوس من غياب اللاعب لمدة قد تصل إلى خمسة أشهر، لكن تطور حالته البدنية جعل عودته أقرب من المتوقع.

وكشفت التقارير الإيطالية مشاركة فلاهوفيتش في المران الكامل للفريق في مركز تدريبات كونتيناسا، كما سجل هدفا خلال التقسيمة التدريبية، ما يؤكد جاهزيته البدنية.

ومن المنتظر أن يتواجد المهاجم الصربي ضمن قائمة يوفنتوس لمواجهة أودينيزي في الدوري الإيطالي.

وسجل فلاهوفيتش 6 أهداف وصنع هدفين خلال 17 مباراة خاضها مع يوفنتوس في مختلف المسابقات هذا الموسم قبل الإصابة.

وقد تلعب المباريات العشر المتبقية من الموسم دورا مهما في تحديد مستقبله مع يوفنتوس، خاصة أن عقده الحالي مع النادي ينتهي في 30 يونيو المقبل.

الدوري الإيطالي دوسان فلاهوفيتش
