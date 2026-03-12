مواعيد مباريات الخميس 12 مارس 2026.. قرعة الدوري المصري وثمانية محترفين

الخميس، 12 مارس 2026 - 10:27

كتب : FilGoal

شعار الدوري المصري 2025

يشهد اليوم الخميس عددا من المباريات في مختلف المنافسات وعدد من المحترفين المصريين بمختلف الدوريات.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا.

الدوري المصري

تُجرى مراسم الدور الثاني من قرعة الدوري المصري مساء اليوم الخميس.

وتنطلق القرعة في تمام التاسعة مساء.

وتذاع عبر قناة أون سبورت.

وتشهد القرعة تقسيم مجموعتين الأولى للمنافسة على اللقب بين 7 فرق والأخرى للمنافسة على الهبوط بين 14 فريقا.

الدوري السعودي

يلعب نيوم بقيادة أحمد حجازي أمام التعاون في تمام التاسعة مساء على استاد الملك خالد.

بينما يستضيف النجمة بقيادة نبيل عماد فريق ضمك في نفس التوقيت على استاد مدينة الملك عبد الله.

وتذاع مباريات الدوري عبر قنوات الثمانية.

الدوري الإماراتي

يلعب العين بقيادة رامي ربيعة أمام الوصل ضمن منافسات المسابقة.

وتقام المباراة في السابعة والنصف مساء بتوقيت مصر.

الدوري القطري

في مواجهة مصرية، يلعب الوكرة بقيادة حمدي فتحي أمام الشمال بقيادة أكرم توفيق.

وتقام المباراة في الثامنة والنصف مساء.

الدوري العراقي

يستضيف الكرمة بقيادة أحمد عبد القادر فريق الغراف في العاشرة والربع مساء.

دوري المؤتمر الأوروبي

يقود محمد ياسر فريق سيجما أولوموك في ذهاب ثمن نهائي المسابقة.

ويلعب سيجما أولوموك أمام ماينز في العاشرة مساء.

كأس إسبانيا للشباب

يلعب فريق شباب برشلونة بقيادة حمزة عبد الكريم أمام ديبورتيفو لاكورونيا ضمن منافسات نصف نهائي كأس إسبانيا تحت 19 عاما.

وكان حمزة افتتح مبارياته مع شباب برشلونة وسجل هدفا في مشاركته الأولى.

