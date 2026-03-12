وكيل تشابي ألونسو يكشف لـ في الجول حقيقة توليه تدريب ليفربول الصيف المقبل

وبحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن المدرب الإسباني لن يظل طويلا بدون فريق، إذ اقترب من تولي القيادة الفنية لأحد الأندية التي سبق أن لعب لها خلال مسيرته كلاعب.

وأوضح التقرير أن الاتفاق يتضمن عقدا لمدة ثلاثة مواسم، على أن يبدأ في شهر يونيو المقبل، إذ سيتولى ألونسو مسؤولية تدريب النادي الذي دافع عن ألوانه سابقا ويحظى فيه بذكريات جيدة سواء لدى الجماهير أو داخل الإدارة.

وكان ألونسو قد أنهى تجربته التدريبية الأخيرة بشكل مفاجئ في يناير الماضي، بعد مشروع كان يبدو واعدا مع ريال مدريد.

ويعد النادي المرتقب أحد الأندية التي سعت للتعاقد مع ألونسو في الصيف الماضي، إلى جانب ريال مدريد وبايرن ميونخ، عقب نهاية تجربته الناجحة مع باير ليفركوزن واستعداده لخوض تحدٍ جديد في مسيرته التدريبية.

وارتبط اسم ألونسو بشدة الفترة الماضية بقيادة ليفربول خاصة مع تذبذب النتائج تحت قيادة أرني سلوت.

فيما تولى ألونسو تدريب ريال مدريد في بداية الموسم الحالي بداية من كأس العالم للأندية.

وقاد ألونسو الفريق في 34 مباراة وخلالها فاز الفريق في 24 وتعادل في 4 وخسر 6 مباريات.

وخسر ريال مدريد لقب كأس العالم للأندية في نصف النهائي من باريس سان جيرمان.

حين رحل كان ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 4 نقاط عن برشلونة صاحب الصدارة.

وفي دوري أبطال أوروبا كان ريال مدريد يحتل المركز السابع برصيد 12 نقطة وبفارق 6 نقاط عن أرسنال صاحب الصدارة.