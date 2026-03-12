بيرناردو سيلفا: الهزيمة من ريال مدريد مُحبطة.. واللعب في برنابيو صعب للغاية

يرى بيرناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي أن فريقه فقد السيطرة على المباراة بعد الهدف الأول خلال مواجهة ريال مدريد، مؤكدًا أن التفاصيل الصغيرة كلفت فريقه الكثير أمام منافس يمتلك جودة كبيرة.

وقاد فيدي فالفيردي فريقه ريال مدريد لهزيمة مانشستر سيتي بثلاثية دون رد في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وتحدث سيلفا في تصريحات لشبكة TNT Sports عقب المباراة قائلا: "من الصعب الحديث عن المباراة الآن لأنني بحاجة لمشاهدتها مرة أخرى، لكن شعوري في الملعب كان أننا بدأنا اللقاء بشكل جيد".

وأضاف: "الأجواء في الملعب لم يكن بإمكاننا التحكم فيها، وأعتقد أن فريقي سمح للعواطف بأن تؤثر على سير المباراة. كنا نشعر بالراحة ونجد المساحات المناسبة، لكن بعد استقبال الهدف الأول فقدنا السيطرة تمامًا، وتوقفنا عن التحكم في التحولات والكرات الثانية".

وأوضح: "عندما تلعب أمام ريال مدريد بالجودة التي يمتلكها، فإنك تدفع الثمن".

وتابع لاعب مانشستر سيتي: "إنه ملعب صعب اللعب فيه. نحن معتادون على اللعب في ملاعب صعبة مثل أنفيلد وسانت جيمس بارك. يجب أن تمر بهذه اللحظات لكي تصبح أفضل، وكانت مباراة للتعلم بالنسبة للفريق بالكامل".

وأشار سيلفا إلى شعور الفريق بالإحباط لعدم التسجيل قائلا: "الأمر محبط للغاية، لكننا ما زلنا نؤمن بأن كل شيء ممكن في كرة القدم. بين الشوطين كنا نقول إن الوضع سيئ وهناك الكثير من الأمور التي لم يكن يجب أن تحدث، لكن هدفًا واحدًا كان سيعيدنا للمواجهة".

واختتم: "عند التأخر بثلاثة أهداف يصبح الأمر أصعب. الآن الشعور سيئ للغاية ويبدو كل شيء مظلمًا، لكن غدًا يوم جديد. الأسبوع المقبل سنخوض المباراة ونحن نعتقد أن لدينا فرصة. الآن هو الوقت المناسب للتفكير في الأخطاء، ثم الاستعداد للمباراة المقبلة بأمل تحقيق شيء".

وتغلب ريال مدريد على مانشستر سيتي بثلاثية في المباراة التي أقيمت على ملعب سنتياجو برنابيو.

ليواصل ريال مدريد تفوقه على مانشستر سيتي مثلما تغلب عليه الموسم الماضي في الدور الملحق المؤهل لدور الـ16 ذهابا وإيابا.

وذلك قبل مباراة العودة التي تقام الأسبوع المقبل في ملعب الاتحاد معقل الفريق السماوي.