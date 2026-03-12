كفاراتسخيليا: أظهرنا أمام تشيلسي أن باريس سان جيرمان قادر على فعل أي شيء

شدد كفاراتسخيليا لاعب باريس سان جيرمان أن فريقه اليوم رد على جميع المشككين وأثبت قدراته المميزة أمام تشيلسي في أبطال أوروبا.

وسجل الدولي الجورجي هدفين بعدما شارك كبديل في الشوط الثاني قائدا فريقه للفوز بنتيجة 5-2 في ذهاب دور الـ 16 على ملعب حديقة الأمراء.

وقال كفارا في تصريحات لـ TNT الإنجليزية: "قالوا إننا مرهقين، وأنا أختلف معهم لأننا باريس سان جيرمان، وأظهرنا الليلة أننا قادرون على فعل أي شيء".

وواصل "سنعمل على تحليل الأخطاء التي ارتكبناها اليوم لتفاديها قبل مباراة الإياب".

وأتم "تشيلسي كان جيدا، سجلوا هدفين في ملعبنا، هدف فيتينيا جاء في توقيت مهم، لم نتوقف، وحاولنا تسجيل المزيد والمزيد من الأهداف".

وسجل برادلي باركولا وعثمان ديمبلي وفيتينيا وخفيتشا كفاراتسخيليا (2) لـ باريس سان جيرمان، وأحرز مالو جوستو وإنزو فيرنانديز هدفي تشيلسي.

وسيقام لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل الموافق 17 مارس في لندن على ملعب ستامفورد بريدج معقل تشيلسي لحسم المتأهل لربع النهائي.

وأنهى هذا الفوز حال التساوي بين الفريقين في الانتصارات فخلال 10 مواجهات فاز باريس سان جيرمان في 4 مقابل 3 لتشيلسي و3 تعادلات.