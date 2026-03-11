العجوز سجل وكالوشا أهدر.. إنبي الأكثر حصولا على ركلات جزاء في الدوري المصري

أهدر أحمد خليل "كالوشا" أول ركلة جزاء لـ إنبي هذا الموسم في الدوري المصري أمام الزمالك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق البترولي بهدف دون رد من ركلة جزاء سجلها أحمد العجوز.

وأصبح إنبي أكثر فريق تحصل على ركلات جزاء هذا الموسم في الدوري المصري برصيد 6 ركلات.

ويتصدر إنبي القائمة متفوقا على الأهلي والزمالك وكهرباء الإسماعيلية الذين تحصلوا على 5 ركلات جزاء.

وتقدم إنبي بهدف من ركلة جزاء سجلها أحمد العجوز في الدقيقة 18.

وبات العجوز أكثر لاعب يسجل من ركلات جزاء هذا الموسم برصيد 4 أهداف من 4 ركلات.

وإجمالا في جميع المسابقات سجل 5 من أصل 5 بنسبة دقة 100%.

فيما أهدر كالوشا ركلة جزاء في الدقيقة 35 ارتطمت بالعارضة ولم تتخط الشباك وتابعها محمد حتحوت خارج المرمى.

هذا الموسم أهدر كالوشا أول ركلة جزاء له بعدما سجل 2 من قبل في جميع المسابقات.

وسبق أن أهدر نفس اللاعب على نفس الملعب الموسم الماضي ضد الأهلي في الثواني الأخيرة.

خلال مسيرته انبرى كالوشا لـ 6 ركلات جزاء سجل 3 وأهدر 3.