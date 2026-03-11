العجوز سجل وكالوشا أهدر.. إنبي الأكثر حصولا على ركلات جزاء في الدوري المصري

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 22:33

كتب : FilGoal

أحمد العجوز - إنبي ضد الزمالك

أهدر أحمد خليل "كالوشا" أول ركلة جزاء لـ إنبي هذا الموسم في الدوري المصري أمام الزمالك.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفريق البترولي بهدف دون رد من ركلة جزاء سجلها أحمد العجوز.

وأصبح إنبي أكثر فريق تحصل على ركلات جزاء هذا الموسم في الدوري المصري برصيد 6 ركلات.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة – الأهلي يحقق الفوز الثالث في دوري السوبر أمام سبورتنج تجرع من نفس الكأس.. ليفركوزن يتعادل مع أرسنال بأسلوبه المفضل تقرير: موتسيبي حاول كسب تعاطف المغرب بمعاقبة الأهلي عقب أحداث الجيش الملكي

ويتصدر إنبي القائمة متفوقا على الأهلي والزمالك وكهرباء الإسماعيلية الذين تحصلوا على 5 ركلات جزاء.

وتقدم إنبي بهدف من ركلة جزاء سجلها أحمد العجوز في الدقيقة 18.

وبات العجوز أكثر لاعب يسجل من ركلات جزاء هذا الموسم برصيد 4 أهداف من 4 ركلات.

وإجمالا في جميع المسابقات سجل 5 من أصل 5 بنسبة دقة 100%.

فيما أهدر كالوشا ركلة جزاء في الدقيقة 35 ارتطمت بالعارضة ولم تتخط الشباك وتابعها محمد حتحوت خارج المرمى.

هذا الموسم أهدر كالوشا أول ركلة جزاء له بعدما سجل 2 من قبل في جميع المسابقات.

وسبق أن أهدر نفس اللاعب على نفس الملعب الموسم الماضي ضد الأهلي في الثواني الأخيرة.

خلال مسيرته انبرى كالوشا لـ 6 ركلات جزاء سجل 3 وأهدر 3.

نرشح لكم
الاتحاد السكندري يعلن انتهاء أزمة إيقاف القيد إيقاف الكوكي وتغريم الزمالك.. الكشف عن عقوبات الجولة 15 المؤجلة من الدوري إصابة إبراهيم الأسيوطي بقطع جزئي في الرباط الصليبي مران الأهلي - محاضرة من توروب في اليوم الأول بتونس استعدادا للقاء الترجي أجندة المصري - البداية مع الزمالك والنهاية ضد الأهلي أجندة بيراميدز - راحة في الجولة الأولى.. والختام ضد سموحة طه عزت: سنحدد مواعيد آخر جولتين في نهاية الموسم لاحقا لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص قمة الدوري المصري - موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي في المرحلة النهائية والملعب
أخر الأخبار
تشكيل الجيش الملكي – يوسف الفحلي يقود الهجوم أمام بيراميدز 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
تشكيل بيراميدز - توفيق ظهير أيسر ضد الجيش الملكي.. وناصر ماهر يقود الوسط 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
في غياب مانشيني.. السد يتلقى هزيمة كبيرة أمام أم صلال بخماسية 44 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - الأهلي ينتصر على الزمالك في دوري المحترفين ويبتعد في الصدارة 55 دقيقة | كرة يد
فابريجاس: مانشستر سيتي لا يبني اللعب دائما من الخلف ساعة | الكرة الأوروبية
طريق الأهلي - صنداونز يقسو على استاد مالي بثلاثية ويقترب من نصف النهائي ساعة | الكرة الإفريقية
الاتحاد السكندري يعلن انتهاء أزمة إيقاف القيد ساعة | الدوري المصري
مؤتمر روسينيور: الأخطاء جزء من كرة القدم.. وأثق في حارسي فريقي ساعة | الكرة الأوروبية
