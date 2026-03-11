مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (1)-(0) تشيلسي.. خطيرة للضيوف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

ق18: أنقذ باتشو هدف محقق لتشيلسي بعد تمريرة مميزة من بيدرو نيتو

ق15: تسديدة مميزة من عثمان ديمبلي تصطدم بالقائم

ق10: جوووووووووووووووووووووول باوكولا الهدف الأول لباريس من تسديدة سكنت شباك تشيلسي

ق5: جواو نيفيز وتسديدة صاروخية لكن الحارس يتصدى

ق4: خطيرة من جواو بيدرو لكن تمر بجوار المرمى

بداية المباراة