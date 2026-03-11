مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (1)-(0) تشيلسي.. خطيرة للضيوف
الأربعاء، 11 مارس 2026 - 21:37
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس.
ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.
..........................................................................................
ق18: أنقذ باتشو هدف محقق لتشيلسي بعد تمريرة مميزة من بيدرو نيتو
ق15: تسديدة مميزة من عثمان ديمبلي تصطدم بالقائم
ق10: جوووووووووووووووووووووول باوكولا الهدف الأول لباريس من تسديدة سكنت شباك تشيلسي
ق5: جواو نيفيز وتسديدة صاروخية لكن الحارس يتصدى
ق4: خطيرة من جواو بيدرو لكن تمر بجوار المرمى
بداية المباراة
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (1)-(0) مانشستر سيتي.. جوووول فالفيردي التشكيل - يورجينسين يعود أساسيا مع تشيلسي.. وديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان التشكيل - تياجو أساسي مع ريال مدريد.. ومرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ديفيز وموسيالا وأوربيج.. بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق انتهت أبطال أوروبا - باير ليفركوزن (1)-(1) أرسنال.. تعادل تشكيل أرسنال - ساكا وإيزي يقودان الهجوم أمام باير ليفركوزن الثانية على التوالي.. حمزة عبد الكريم في قائمة شباب برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا سكاي: لا نية لإقالته الآن.. إيجور تودور يتواجد في مؤتمر مباراة ليفربول