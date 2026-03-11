مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (1)-(0) تشيلسي.. خطيرة للضيوف

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 21:37

كتب : FilGoal

تشيلسي ضد ليدز يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باريس سان جيرمان وتشيلسي في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب بارك دي برانس.

ويمكنكم متابعة المباراة لحظة بلحظة من هنا.

..........................................................................................

أخبار متعلقة:
التشكيل - يورجينسين يعود أساسيا مع تشيلسي.. وديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي مؤتمر لويس إنريكي: تشيلسي تغير منذ مواجهتنا الأخيرة.. ونريد الفوز بالمباراتين ديساسي: ربما سأضع نفسي في مشكلة إذا تحدثت عن تشيلسي

ق18: أنقذ باتشو هدف محقق لتشيلسي بعد تمريرة مميزة من بيدرو نيتو

ق15: تسديدة مميزة من عثمان ديمبلي تصطدم بالقائم

ق10: جوووووووووووووووووووووول باوكولا الهدف الأول لباريس من تسديدة سكنت شباك تشيلسي

ق5: جواو نيفيز وتسديدة صاروخية لكن الحارس يتصدى

ق4: خطيرة من جواو بيدرو لكن تمر بجوار المرمى

بداية المباراة

تشيلسي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (1)-(0) مانشستر سيتي.. جوووول فالفيردي التشكيل - يورجينسين يعود أساسيا مع تشيلسي.. وديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان التشكيل - تياجو أساسي مع ريال مدريد.. ومرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي ديفيز وموسيالا وأوربيج.. بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق انتهت أبطال أوروبا - باير ليفركوزن (1)-(1) أرسنال.. تعادل تشكيل أرسنال - ساكا وإيزي يقودان الهجوم أمام باير ليفركوزن الثانية على التوالي.. حمزة عبد الكريم في قائمة شباب برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا سكاي: لا نية لإقالته الآن.. إيجور تودور يتواجد في مؤتمر مباراة ليفربول
أخر الأخبار
كرة طائرة – الأهلي يحقق الفوز الثالث في دوري السوبر أمام سبورتنج 8 دقيقة | كرة طائرة
تجرع من نفس الكأس.. ليفركوزن يتعادل مع أرسنال بأسلوبه المفضل 19 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - باريس سان جيرمان (1)-(0) تشيلسي.. خطيرة للضيوف 49 دقيقة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية الشوط الأول ساعة | الدوري المصري
مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (1)-(0) مانشستر سيتي.. جوووول فالفيردي ساعة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - يورجينسين يعود أساسيا مع تشيلسي.. وديمبيلي يقود هجوم باريس سان جيرمان ساعة | الكرة الأوروبية
تقرير: موتسيبي حاول كسب تعاطف المغرب بمعاقبة الأهلي عقب أحداث الجيش الملكي ساعة | الكرة الإفريقية
كرة طائرة - مشاركة ديميتري مع الزمالك بعد إنهاء أزمة رسوم قيده ساعة | كرة طائرة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/525026/مباشر-أبطال-أوروبا-باريس-سان-جيرمان-0-0-تشيلسي-بداية-المباراة