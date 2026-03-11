مباشر الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. ضغط متواصل

جوان بيزيرا - الزمالك ضد إنبي

يحل الزمالك ضيفا على إنبي ضمن منافسات الدوري في المباراة المؤجلة من الجولة 15.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز، بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن التأهل لمجموعة المنافسة على اللقب.

ق60 ضغط متواصل من الزمالك للتعادل

ق48 بيزيرا يهدر هدفا محققا

مشاركة أدم كايد بدلا من أحمد ربيع

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق48 مهدي سليمان يتألق أمام تسديدة حتحوت

ق41 عبد الرحمن سمير يتألق ويمنع الدباغ من التعادل

ق38 مشاركة عدي الدباغ بدلا من محمد السيد

ق35 العارضة تتصدى

ق34 ركلة جزاء جديدة

ق21 تسديدة من بيزيرا خارج الملعب ومشادة بين اللاعبين

ق18 جوووول أحمد العجوز يسجل من ركلة جزاء

ق15 ركلة جزاء لصالح إنبي بعد عرقلة محمد إبراهيم لأقطاي

ق12 تسديدة أولى من فتوح بجوار القائم

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك إنبي
