مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (1)-(0) مانشستر سيتي.. جوووول فالفيردي
الأربعاء، 11 مارس 2026 - 21:14
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.
ق 20: جوووووول فالفيردي والأول
ق 18: دوناروما يتألق أمام دياز
انطلاق المباراة
