مباشر أبطال أوروبا – ريال مدريد (1)-(0) مانشستر سيتي.. جوووول فالفيردي

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 21:14

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي - أنطوان سيمينيو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ق 20: جوووووول فالفيردي والأول

ق 18: دوناروما يتألق أمام دياز

انطلاق المباراة

مانشستر سيتي ريال مدريد دوري أبطال أوروبا
