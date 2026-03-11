تشكيل الزمالك - استمرار مهدي سليمان في حراسة المرمى.. وربيع أساسي أمام إنبي

يستمر مهدي سليمان في حراسة مرمى الزمالك أمام إنبي للمباراة الثانية على التوالي بينما يجلس محمد صبحي على مقاعد البدلاء.

ودفع معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك بأحمد ربيع في التشكيل الأساسي لتعويض غياب محمد شحاتة الذي يغيب للإيقاف بعد الطرد أمام الاتحاد.

ويلعب الثنائي ناصر منسي وجوان بيزيرا في الهجوم.

ويحل الزمالك ضيفا على إنبي باستاد المقاولون العرب في المباراة المؤجلة من الجولة 15 بمسابقة الدوري.

وجاء تشكيل الزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

الدفاع: محمود بنتايك - حسام عبد المجيد - محمد إسماعيل - محمد إبراهيم.

الوسط: أحمد فتوح - أحمد ربيع - محمد السيد - عبد الله السعيد

الهجوم: ناصر منسي - جوان بيزيرا

البدلاء: محمد صبحي - السيد أسامة - بارون أوشينج - يوسف وائل - أحمد عبد الرحيم إيشو - آدم كايد - شيكو بانزا - سيف الجزيري - عدي الدباغ.

ويحتل الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز.

بينما يحتل إنبي المركز التاسع برصيد 27 نقطة وبفارق نقطتين عن التأهل لمجموعة المنافسة على اللقب.