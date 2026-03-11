التشكيل - تياجو أساسي مع ريال مدريد.. ومرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي

يحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة في تمام العاشرة مساءً على ملعب سانتياجو برنابيو في ذهاب دور الـ 16.

وقرر ألفارو أربيلوا المدير الفني لريال مدريد الدفع باللاعب الشاب تياجو بيتارتش أساسيا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد - أنطونيو روديجر - دان هاوسن - فيرلاند ميندي

الوسط: فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - تياجو بيتارتش

الهجوم: براهيم دياز- أردا جولر - فينيسيوس جونيور

أما بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، فقرر الإبقاء على عمر مرموش بديلا.

ويبدأ مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: عبد القادر خوسانوف - روبن دياز - مارك جيهي - نيكو أورايلي

الوسط: رودري - برناردو سيلفا

وسط الهجوم: سافينيو - أنتوان سيمينيو - جيريمي دوكو

الهجوم: إيرلنج هالاند

ويغيب عن الفريق 7 لاعبين، وهم مبابي، جود بيلينجهام، كاريراس، ميليتاو، ألابا، سيبايوس، رودريجو.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من بايرن ميونيخ الألماني أمام أتالانتا الإيطالي في ربع النهائي.

وحقق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا ذهابا في إيطاليا بسداسية مقابل هدف وحيد.

واحتل مانشستر سيتي المركز الثامن في جدول ترتيب مرحلة الدوري ليتأهل مباشرة إلى ثمن النهائي.

أما ريال مدريد فتأهل لثمن النهائي بعد الفوز على حساب بنفيكا ذهابا بهدف نظيف، وإيابا بهدفين لهدف في الملحق المؤهل لدور الـ 16.