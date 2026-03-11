الرياضية: الاتحاد الآسيوي يؤجل حسم مصير مباريات دور الـ16 في دوري الأبطال

كشفت صحيفة الرياضية السعودية، عن نتيجة اجتماع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لتحديد مواعيد مباريات ذهاب وإياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا للنخبة.

وأوضح الرياضية، أن الاتحاد الآسيوي لم يصل لموعد محدد حتى الآن لإقامة المباريات المؤجلة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وأعلنت الصحيفة أن الاتحاد الآسيوي لم يقدم حلولا مقترحة لإعادة جدولة المباريات من جديد.

وسيكشف الاتحاد الآسيوي عن النتائج النهائية عندما يصلوا لقرار من خلال اللجنة المنظمة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأجل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مباريات أندية غرب آسيا لكل من: الهلال السعودي أمام السد القطري، والأهلي السعودي ضد الدحيل القطري، والاتحاد السعودي أمام الوحدة الإماراتي، وشباب الأهلي الإماراتي أمام تراكتور الإيراني.

وأعلن الاتحاد الآسيوي في وقت سابق تأجيل مباريات ذهاب وإياب دور الـ16 لدوري أبطال آسيا النخبة بسبب الأحداث الراهنة في الشرق الأوسط وتداعيات الحرب بالمنطقة.