كرة طائرة - الكشف عن الأندية المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 20:26

كتب : محمد سمير

سيدات الأهلي - سيدات الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد المصري للكرة الطائرة بشكل رسمي عن الأندية المشاركة في بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات.

وتستضيف صالة النادي الأهلي منافسات بطولة السيدات خلال الفترة من 11 إلى 24 أبريل.

بينما تقام نسخة الرجال خلال الفترة من 20 أبريل إلى 3 مايو المقبل في العاصمة الرواندية كيجالي.

ويشارك ثلاثة فرق في نسخة الرجال ومثلهم في نسخة السيدات.

وكشف الاتحاد المصري للكرة الطائرة عن مشاركة أندية الأهلي والزمالك وسبورتنج في نسخة السيدات.

بينما يشارك الأهلي والزمالك وبتروجت في نسخة الرجال.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمنافسات الرجال بعد التتويج باللقب 16 مرة آخرهم في 2024.

بينما توج السويحلي الليبي بلقب النسخة الأخيرة من بطولة إفريقيا للرجال.

أما على مستوى السيدات فتوج فريق الزمالك بلقب بطولة إفريقيا في آخر 3 نسخ أقيمت.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي للمسابقة بعد التتويج باللقب 10 مرات آخرهم في 2019.

