ديفيز وموسيالا وأوربيج.. بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 20:06

كتب : FilGoal

ألفونسو ديفيز - بايرن ميونيخ

كشف بايرن ميونيخ الألماني، عن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق أمام أتالانتا الإيطالي.

وحقق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه أتالانتا بسداسية مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار بايرن ميونيخ عبر موقعه الرسمي، إلى إصابة الثلاثي ألفونسو ديفيز، وجمال موسيالا، ويوناس أوربيج حارس المرمى.

أخبار متعلقة:
بايرن يواجه أزمة حراسة أمام ليفركوزن بايرن يستعيد ألفونسو ديفيز قبل لقاء أتالانتا بايرن يعلن إصابة نوير.. وتقرير يكشف موقفه من مواجهة أتالانتا

وتعرض ديفيز لإجهاد عضلي في أوتار الركبة اليمنى، فيما أصيب يوناس أوربيج بارتجاج في المخ، وفقا لما كشف عنه الفريق البافاري.

كما أعلن بايرن ميونيخ، عن تفاصيل إصابة موسيالا بآلام في الكاحل في نفس موضع الإصابة التي تعرض لها الصيف الماضي.

وتعرض موسيالا لكسر في مفصل الكاحل في مواجهة باريس سان جيرمان بكأس العالم للأندية.

وخرج ديفيز في الدقيقة 71 أمام أتالانتا ليحل توم بيشوف بدلا منه، فيما شارك جمال موسيالا شوطا واحدا بعدما حل بديلا في بداية الشوط الثاني بدلا من سيرجي جنابري.

وتأهل بايرن ميونيخ لثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

ويستعد بايرن لمواجهة باير ليفركوزن يوم السبت المقبل في الدوري الألماني.

ويلاقي بايرن ضيفه أتالانتا يوم الأربعاء 18 مارس في إياب ثمن النهائي.

بايرن ميونيخ ديفيز موسيالا
نرشح لكم
التشكيل - تياجو أساسي مع ريال مدريد.. ومرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي مباشر أبطال أوروبا - باير ليفركوزن (1)-(0) أرسنال.. جووووول أول تشكيل أرسنال - ساكا وإيزي يقودان الهجوم أمام باير ليفركوزن بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب جرافنبيرخ: واثقون من قلب النتيجة على جالاتاسراي في أنفيلد قائمة ريال مدريد - غياب 7 لاعبين أمام سيتي بينهم مبابي وكاريراس.. وعودة كامافينجا قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي
أخر الأخبار
تشكيل إنبي - أقطاي يقود الهجوم أمام الزمالك.. وكهربا على مقاعد البدلاء 8 دقيقة | الدوري المصري
الرياضية: الاتحاد الآسيوي يؤجل حسم مصير مباريات دور الـ16 في دوري الأبطال 16 دقيقة | آسيا
تشكيل الزمالك - استمرار مهدي سليمان في حراسة المرمى.. وربيع أساسي أمام إنبي 16 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - تياجو أساسي مع ريال مدريد.. ومرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي 18 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الأهلي يعلن بدء البرنامج العلاجي التحفظي لـ كريم فؤاد.. وموعد عودته للتدريبات 20 دقيقة | الدوري المصري
كرة طائرة - الكشف عن الأندية المصرية المشاركة في بطولتي إفريقيا للرجال والسيدات 28 دقيقة | رياضات أخرى
ديفيز وموسيالا وأوربيج.. بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق 48 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - باير ليفركوزن (1)-(0) أرسنال.. جووووول أول ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/525014/ديفيز-وموسيالا-وأوربيج-بايرن-ميونيخ-يكشف-تفاصيل-إصابة-ثلاثي-الفريق