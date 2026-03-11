ديفيز وموسيالا وأوربيج.. بايرن ميونيخ يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق

كشف بايرن ميونيخ الألماني، عن تفاصيل إصابة ثلاثي الفريق أمام أتالانتا الإيطالي.

وحقق بايرن ميونيخ فوزًا كبيرًا على حساب مضيفه أتالانتا بسداسية مقابل هدف وحيد في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشار بايرن ميونيخ عبر موقعه الرسمي، إلى إصابة الثلاثي ألفونسو ديفيز، وجمال موسيالا، ويوناس أوربيج حارس المرمى.

وتعرض ديفيز لإجهاد عضلي في أوتار الركبة اليمنى، فيما أصيب يوناس أوربيج بارتجاج في المخ، وفقا لما كشف عنه الفريق البافاري.

كما أعلن بايرن ميونيخ، عن تفاصيل إصابة موسيالا بآلام في الكاحل في نفس موضع الإصابة التي تعرض لها الصيف الماضي.

وتعرض موسيالا لكسر في مفصل الكاحل في مواجهة باريس سان جيرمان بكأس العالم للأندية.

وخرج ديفيز في الدقيقة 71 أمام أتالانتا ليحل توم بيشوف بدلا منه، فيما شارك جمال موسيالا شوطا واحدا بعدما حل بديلا في بداية الشوط الثاني بدلا من سيرجي جنابري.

وتأهل بايرن ميونيخ لثمن النهائي بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب مرحلة الدوري.

ويستعد بايرن لمواجهة باير ليفركوزن يوم السبت المقبل في الدوري الألماني.

ويلاقي بايرن ضيفه أتالانتا يوم الأربعاء 18 مارس في إياب ثمن النهائي.