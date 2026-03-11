انتهت أبطال أوروبا - باير ليفركوزن (1)-(1) أرسنال.. تعادل

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة باير ليفركوزن الألماني وأرسنال الإنجليزي في ذهاب دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة لحظة بلحظة بالضغط هنا

واحتل أرسنال صدارة ترتيب مرحلة الدوري برصيد 24 نقطة ليتأهل مباشرة لثمن النهائي.

وتأهل ليفركوزن إلى دور الـ 16 بعد الفوز على حساب أولمبياكوس بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة امام الفائز من بودو جلميت النرويجي، أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، في ربع النهائي.

انتهت

ق 89: جووول التعاااادل من ركلة جزاء سجلها كاي هافيرتز

ق 86: ركلة جزاااااء لأرسنال

ق 46: جووووول أول لباير ليفركوزن برأسية أندريش مستغلا ركنية ليضعها في الزاوية الضيقة للحارس رايا.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ق 26: بطاقة صفراء لمارتينيلي.

ق 22: تسديدة صاروخية من كوانساه تصطدم بجابرييل، والحكم يأمر بتوقف اللعب للاطمئنان على حالة مدافع أرسنال.

ق 20: العارضة تمنع أرسنال من تسجيل الهدف الأول بعد تسديدة صاروخية من مارتينيلي من داخل منطقة الجزاء.

ق 2: بطاقة صفراء لأندريش وضربة حرة لأرسنال على حدود منطقة الجزاء.

بداية المباراة