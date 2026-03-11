تشكيل أرسنال - ساكا وإيزي يقودان الهجوم أمام باير ليفركوزن

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 18:53

كتب : FilGoal

بوكايو ساكا - أرسنال

يقود ساكا وإيزي هجوم أرسنال الإنجليزي أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أرسنال ضيفا على باير ليفركوزن في تمام الثامنة إلا الربع، على ملعب باي أرينا، في ذهاب دور الـ 16 للبطولة الأوروبية.

وأعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه.

أخبار متعلقة:
تقرير: ريال مدريد يزاحم أرسنال لضم تونالي إلى ربع النهائي.. صاروخا مادويكي وإيزي يقودان أرسنال لعبور مانسفيلد أرتيتا يتجاهل حديث مدرب برايتون ويؤكد أحقية انتصار أرسنال

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر - وليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بييرو هينكابي

الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي

وسط الهجوم: إيبيريتشي إيزي - بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي

الهجوم: فيكتور جيوكيريس

وعلى مقاعد البدلاء: كيبا - رانسون - موسكيرا - بن وايت - جابرييل خيسوس - نورجارد - نوني مادويكي - كاي هافيرتز - كالافيوري - مايلز لويس سكيلي - دومان - سالمون

واحتل أرسنال صدارة ترتيب مرحلة الدوري برصيد 24 نقطة ليتأهل مباشرة لثمن النهائي.

وتأهل ليفركوزن إلى دور الـ 16 بعد الفوز على حساب أولمبياكوس بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة امام الفائز من بودو جلميت النرويجي، أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، في ربع النهائي.

أرسنال دوري أبطال أوروبا ليفركوزن
نرشح لكم
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب جرافنبيرخ: واثقون من قلب النتيجة على جالاتاسراي في أنفيلد قائمة ريال مدريد - غياب 7 لاعبين أمام سيتي بينهم مبابي وكاريراس.. وعودة كامافينجا قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي ألفاريز يكشف حقيقة رغبته في الانتقال لبرشلونة كومباني: يجب ألا نفقد التركيز في الإياب.. وهذه حالة الثلاثي المصاب تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية
أخر الأخبار
تشكيل أرسنال - ساكا وإيزي يقودان الهجوم أمام باير ليفركوزن 25 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
الثانية على التوالي.. حمزة عبد الكريم في قائمة شباب برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا ساعة | الدوري الإسباني
المنتخب العراقي لـ في الجول: إيران لم تنسحب رسميا.. واختيار البديل من صلاحيات فيفا ساعة | أمريكا
الرياضية: وكيل فينيسيوس يكشف حقيقة عرض أهلي جدة ساعة | الدوري الإسباني
سكاي: لا نية لإقالته الآن.. إيجور تودور يتواجد في مؤتمر مباراة ليفربول 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة 3 ساعة | دوري أبطال أوروبا
منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني يلمح لانسحاب بلاده من كأس العالم 2026 3 ساعة | أمريكا
الولاية الثانية.. عبد الحق بن شيخة مدربا لاتحاد طنجة المغربي 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/525012/تشكيل-أرسنال-ساكا-وإيزي-يقودان-الهجوم-أمام-باير-ليفركوزن