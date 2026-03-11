تشكيل أرسنال - ساكا وإيزي يقودان الهجوم أمام باير ليفركوزن

يقود ساكا وإيزي هجوم أرسنال الإنجليزي أمام باير ليفركوزن الألماني في دوري أبطال أوروبا.

ويحل أرسنال ضيفا على باير ليفركوزن في تمام الثامنة إلا الربع، على ملعب باي أرينا، في ذهاب دور الـ 16 للبطولة الأوروبية.

وأعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال عن تشكيل فريقه.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

الدفاع: يوريان تيمبر - وليام ساليبا - جابرييل ماجاليس - بييرو هينكابي

الوسط: ديكلان رايس - مارتن زوبيميندي

وسط الهجوم: إيبيريتشي إيزي - بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي

الهجوم: فيكتور جيوكيريس

وعلى مقاعد البدلاء: كيبا - رانسون - موسكيرا - بن وايت - جابرييل خيسوس - نورجارد - نوني مادويكي - كاي هافيرتز - كالافيوري - مايلز لويس سكيلي - دومان - سالمون

واحتل أرسنال صدارة ترتيب مرحلة الدوري برصيد 24 نقطة ليتأهل مباشرة لثمن النهائي.

وتأهل ليفركوزن إلى دور الـ 16 بعد الفوز على حساب أولمبياكوس بهدفين نظيفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة امام الفائز من بودو جلميت النرويجي، أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي، في ربع النهائي.