الثانية على التوالي.. حمزة عبد الكريم في قائمة شباب برشلونة أمام ديبورتيفو لاكورونيا

يتواجد حمزة عبد الكريم في قائمة فريق برشلونة تحت 19 لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا.

ويستعد فريق شباب برشلونة لمواجهة ديبورتيفو لاكورونيا مساء الخميس في نصف نهائي كأس إسبانيا للشباب.

وتقام المباراة على ملعب مدينة جوان جامبر الرياضية.

وشارك حمزة عبد الكريم لأول مرة مع فريق شباب برشلونة، وذلك بعد نهاية استخراج كافة أوراقه وتصريح العمل من أجل اللعب في إسبانيا.

وبدأ حمزة عبد الكريم مباراة فريق شباب برشلونة أمام ويسكا بشكل أساسي.

وظهر عبد الكريم بمستوى مميز في المباراة بعدما سجل أول أهدافه، وحصل أيضا على ركلة جزاء.

وانتقل عبد الكريم من الأهلي إلى برشلونة في يناير الماضي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء في الصيف المقبل.

وكان منتخب الشباب قرر إعفاء حمزة عبد الكريم من الانضمام للمعسكر القادم.

وينطلق معسكر منتخب الشباب المقبل خلال الفترة من 23 مارس الجاري حتى 31 من الشهر نفسه.

ويلعب منتخب الشباب مباراتين وديتين أمام المنتخب الجزائري.