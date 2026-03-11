المنتخب العراقي لـ في الجول: إيران لم تنسحب رسميا.. واختيار البديل من صلاحيات فيفا

رد أحمد الموسوي المتحدث باسم المنتخب العراقي، على موقف منتخب بلاده من المشاركة في كأس العالم 2026 حال انسحاب إيران.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة إما بوليفيا أو سورينام في مدينة مونتيري المكسيكية يوم 31 مارس، بالملحق العالمي المؤهل لكأس العالم.

وقال الموسوي في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "الاتحاد الإيراني لم ينسحب رسميا من المشاركة في كأس العالم."

وأكمل "اختيار الدولة البديلة في حالة الانسحاب من صلاحية لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)."

وأتم تصريحاته لـ FilGoal.com "ربما يكون البديل من القارة ذاتها وفي حال ذلك فإن العراق هو الأعلى تصنيفا فضلا عن كونه متأهل سلفا إلى الملحق العالمي."

وألمح أحمد دنيا مالي وزير الشباب والرياضة الإيراني لإمكانية انسحاب منتخب بلاده من كأس العالم 2026 التي تقام بكندا والمكسيك وأمريكا الصيف المقبل.

وتشن الولايات المتحدة حاليا حربا مع إسرائيل ضد إيران مما أدى لتكهنات بإمكانية عدم مشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وقال دنيا مالي في تصريحات تلفزيونية نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "منذ أن اغتالت حكومة الولايات المتحدة قائدنا، لم يعد لدينا أي شروط للمشاركة في كأس العالم".

وأضاف "في ظل الإجراءات الخبيثة ضد إيران، فُرضت علينا حربان خلال 8 أو 9 أشهر، وتم قتل آلاف من أبناء شعبنا. لذلك، من المؤكد أنه لا توجد لدينا أي إمكانية للمشاركة في المونديال بهذه الطريقة".

ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار انسحاب إيران من المونديال المقبل نهائيا.

من جهته، شدد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ترحيب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على إنستجرام: "هذا المساء، التقيت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاستعدادات لكأس العالم المقبل والحماس المتزايد مع اقتراب انطلاق البطولة بعد 93 يوما فقط".

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة بكأس العالم بجانب مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.

وتقام مباريات إيران كلها في أمريكا، مما يحتم على إيران السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت أمريكا قد أعلنت منع جماهير بعض الدول من السفر إليها من أجل حضور كأس العالم ومن ضمنها إيران.