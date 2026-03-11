بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة
الأربعاء، 11 مارس 2026 - 15:50
كتب : FilGoal
نرشح لكم
فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب جرافنبيرخ: واثقون من قلب النتيجة على جالاتاسراي في أنفيلد قائمة ريال مدريد - غياب 7 لاعبين أمام سيتي بينهم مبابي وكاريراس.. وعودة كامافينجا قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي ألفاريز يكشف حقيقة رغبته في الانتقال لبرشلونة كومباني: يجب ألا نفقد التركيز في الإياب.. وهذه حالة الثلاثي المصاب تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية سيميوني: استفدنا من أخطاء توتنام.. ومواجهة برشلونة لا تعتمد علينا فقط