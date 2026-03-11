منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني يلمح لانسحاب بلاده من كأس العالم 2026

حزن لاعبي إيران عقب توديع كأس العالم

ألمح أحمد دنيا مالي وزير الشباب والرياضة الإيراني لإمكانية انسحاب منتخب بلاده من كأس العالم 2026 التي تقام بكندا والمكسيك وأمريكا الصيف المقبل.

وتشن الولايات المتحدة حاليا حربا مع إسرائيل ضد إيران مما أدى لتكهنات بإمكانية عدم مشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وقال دنيا مالي في تصريحات تلفزيونية نقلتها جريدة الشرق الأوسط: "منذ أن اغتالت حكومة الولايات المتحدة قائدنا، لم يعد لدينا أي شروط للمشاركة في كأس العالم".

وأضاف "في ظل الإجراءات الخبيثة ضد إيران، فُرضت علينا حربان خلال 8 أو 9 أشهر، وتم قتل آلاف من أبناء شعبنا. لذلك، من المؤكد أنه لا توجد لدينا أي إمكانية للمشاركة في المونديال بهذه الطريقة".

ولم يتضح بعد ما إذا كان قرار انسحاب إيران من المونديال المقبل نهائيا.

من جهته، شدد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على ترحيب دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة إيران في كأس العالم 2026.

وكتب إنفانتينو عبر حسابه على إنستجرام: "هذا المساء، التقيت مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الاستعدادات لكأس العالم المقبل والحماس المتزايد مع اقتراب انطلاق البطولة بعد 93 يوما فقط".

وأضاف "كما تحدثنا عن الوضع الحالي في إيران، وحقيقة أن المنتخب الإيراني قد تأهل للمشاركة في كأس العالم 2026، خلال المناقشات أكد الرئيس ترامب مرة أخرى أن المنتخب الإيراني مرحب به بالطبع للتنافس في البطولة".

وأكمل "نحن جميعا بحاجة إلى حدث مثل كأس العالم لجمع الناس معا الآن أكثر من أي وقت مضى، وأود أن أشكر ترامب على دعمه، حيث يظهر مرة أخرى أن كرة القدم توحد العالم".

ويقع منتخب إيران في المجموعة السابعة بكأس العالم بجانب مصر ونيوزيلندا وبلجيكا.

وتقام مباريات إيران كلها في أمريكا، مما يحتم على إيران السفر إلى الولايات المتحدة.

وكانت أمريكا قد أعلنت منع جماهير بعض الدول من السفر إليها من أجل حضور كأس العالم ومن ضمنها إيران.

مصر إيران بلجيكا أمريكا الولايات المتحدة نيوزيلندا كأس العالم 2026
