الولاية الثانية.. عبد الحق بن شيخة مدربا لاتحاد طنجة المغربي

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 15:28

كتب : FilGoal

عبد الحق بن شيخة

عاد الجزائري المخضرم عبد الحق بن شيخة لتدريب نادي اتحاد طنجة المغربي.

ورحل بن شيخة مؤخرا عن تدريب نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

وأعلن اتحاد طنجة تعاقده مع عبد الحق بن شيخة لمدة موسم ونصف، ليخوض الولاية الثانية مع الفريق المغربي.

وسبق وأن تولى بن شيخة تدريب اتحاد طنجة بين عامي 2015-2017.

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏SOCIAL MEDIA اتحاد طنجة يعين عبد الحق بنشيخة مدرتًا للفريق الأول لموسم ونصف يعلن نادي اتحاد طنجة عن تعاقده مع الإطار الجزائري عبد الحق بنشيخة لتولي مهمة تدريب الفريق الأول، وذلك بعقد يمتد لموسم ،ونصف، في إطار سعي النادي إلى تعزيز العارضة التقنية وقيادة الفريق خلال المرحلة .المقبلة. وسيكون المدرب عبد الحق بنشيخة مرفوقا في مهامه بالسيد سيرج رومانو الذي سيتولى منصب مساعد المدرب، ضمن الطاقم التقني للفريق الأول وإذ يرحب نادي اتحاد طنجة بالمدرب عبد الحق بنشيخة و يتمنى له كامل التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة، بما يساهم في تحقيق تطلعات النادي .وجماهيره. بی LACINA لطيحه‏'‏

كما درب 5 أندية مختلفة في المغربي وهى: اتحاد طنجة، والرجاء، والدفاع الجديدي، والمغرب التطواني، ونهضة بركان.

وتولى بن شيخة تدريب مودرن سبورت في فبراير 2025 قبل أن يرحل في مطلع يونيو 2025.

وخلال 12 مباراة في الدوري المصري فاز في 5 وتعادل في 3 وخسر 4.

ويمتلك الجزائري المخضرم سلسلة حافلة من الفترات التدريبية بقمصان فرق أبرزها شباب بلوزداد وأم صلال القطري والإفريقي التونسي ومنتخب الجزائر والرجاء المغربي والاتحاد الليبي ووفاق سطيف الجزائري واتحاد العاصمة وسيمبا التنزاني وأخيرا شبيبة القبائل الجزائري.

وحصد بن شيخة من قبل لقب الدرجة الثانية القطرية في 2006 مع أم صلا، والدوري التونسي مع الإفريقي في 2008 وكأس العرش المغربي في 2014 مع الدفاع الجديدي والكونفدرالية من اتحاد الجزائر.

كما فاز بلقب السوبر الإفريقي مرتين متتاليتين في 2023 مع نهضة بركان و2024 مع اتحاد الجزائر.

اتحاد طنجة عبد الحق بن شيخة
