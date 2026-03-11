موندو ديبورتيفو: جافي قد يظهر مع برشلونة أمام إشبيلية

من المتوقع أن يظهر بابلو جافي لاعب برشلونة في قائمة الفريق ضد إشبيلية الأحد المقبل.

وتواجد اسم جافي قائمة الفريق التي سافرت إلى إنجلترا لملاقاة نيوكاسل يونايتد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، ولكن لدعم الفريق والتدرب فقط.

وذكرت جريدة موندو ديبورتيفو أن جافي قد يحصل على الضوء الأخضر الطبي للعودة إلى الملاعب قبل مباراة إشبيلية الأحد المقبل.

وشارك جافي في التدريبات الجماعية مع الفريق بالأيام الأخيرة تمهيدا للمشاركة في المباريات.

وغاب جافي عن الكثير من مباريات برشلونة الموسم الحالي بعدما تعرض لإصابة في الرباط الصليبي بالجولة الثانية من الدوري الإسباني.

ويعتبر هانز فليك مدرب برشلونة أن جافي صفقة جديدة للفريق في الوقت الحالي لمواصلة الموسم.

وشارك جافي مع برشلونة في 155 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 18 آخرين.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 67 نقطة بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.