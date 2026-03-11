فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 15:08

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك - ليفربول

يرى فيرجل فان دايك لاعب ليفربول أن محمد صلاح جزء من الفريق، وأن أداء الفريق لا يعتمد عليه فقط.

فيرجيل فان دايك

النادي : ليفربول

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وخسر ليفربول من جالاتاسراي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك للصحفيين عقب المباراة: "لقد رأيت الكثير من الفرص التي خلقناها، لكن هذا لا يعني أن هذا سيكون كافيًا".

أخبار متعلقة:
فان دايك: الهزيمة من ولفرهامبتون كانت مخيبة.. ولهذا السبب انتصرنا فان دايك: كنا سيئين أمام ولفرهامبتون عامان ونصف دون غياب.. فان دايك يقترب من إنجاز تاريخي فان دايك: سوبوسلاي يمكنه قيادة ليفربول مستقبلا

وواصل: "علينا أن نقاتل وأن نستحق ذلك، علينا أن نكسب التأهل للجولة التالية، الأسبوع المقبل بالطبع سيكون الحاسم، والحقيقة أننا سنلعب في ملعبنا، وأعتقد أن جماهيرنا فقط ستكون هناك، لذا نأمل أن تكون أمسية رائعة لنا".

وتابع: "علينا أن نظهر أننا نريد ونستحق التأهل، أولًا وقبل كل شيء، من خلال أسلوب لعبنا، دفاعنا وهجومنا، هذا هو الهدف".

وأضاف: "أعتقد أن كل شيء يتعلق بالفريق، صلاح جزء مهم من الفريق، لذا علينا أن نستفيد من أفضل أداء لكل لاعب، وليس لاعبًا فقط بعينه. نحن نلعب من أجل الشعار ومن أجل النادي، ومن أجل محاولة تحقيق النتائج، ويجب على الجميع أن يساهم في ذلك".

وأتم: "كل لاعب لديه قدرات كافية، وبالطبع في حالة صلاح لا شك في أن لديه القدرات، وقد أظهر ذلك باستمرار. هو مهم وسيظل مهمًا حتى نهاية الموسم. علينا أن نستمر، وهو جزء من ذلك".

وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء المقبل، الموافق 18 مارس.

محمد صلاح ليفربول دوري أبطال أوروبا فيرجيل فان دايك
نرشح لكم
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة جرافنبيرخ: واثقون من قلب النتيجة على جالاتاسراي في أنفيلد قائمة ريال مدريد - غياب 7 لاعبين أمام سيتي بينهم مبابي وكاريراس.. وعودة كامافينجا قائمة باريس سان جيرمان - ديمبيلي وكفاراتسخيليا يقودان الهجوم لمواجهة تشيلسي ألفاريز يكشف حقيقة رغبته في الانتقال لبرشلونة كومباني: يجب ألا نفقد التركيز في الإياب.. وهذه حالة الثلاثي المصاب تقييم صلاح أمام جالاتاسراي من الصحف الإنجليزية سيميوني: استفدنا من أخطاء توتنام.. ومواجهة برشلونة لا تعتمد علينا فقط
أخر الأخبار
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني يلمح لانسحاب بلاده من كأس العالم 2026 ساعة | أمريكا
الولاية الثانية.. عبد الحق بن شيخة مدربا لاتحاد طنجة المغربي ساعة | الوطن العربي
موندو ديبورتيفو: جافي قد يظهر مع برشلونة أمام إشبيلية ساعة | الدوري الإسباني
فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب ساعة | دوري أبطال أوروبا
بايرن يواجه أزمة حراسة أمام ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل جلسة عبد الحفيظ وياسين منصور مع توروب ساعة | الكرة المصرية
عودة ويسا.. ماييلي على رأس قائمة الكونغو في الملحق النهائي لكأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/525003/فان-دايك-صلاح-جزء-مهم-من-الفريق-وعلينا-الاستفادة-من-كل-لاعب