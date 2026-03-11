فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب

يرى فيرجل فان دايك لاعب ليفربول أن محمد صلاح جزء من الفريق، وأن أداء الفريق لا يعتمد عليه فقط.

وخسر ليفربول من جالاتاسراي بهدف دون رد في مباراة أقيمت على ملعب الأخير بذهاب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك للصحفيين عقب المباراة: "لقد رأيت الكثير من الفرص التي خلقناها، لكن هذا لا يعني أن هذا سيكون كافيًا".

وواصل: "علينا أن نقاتل وأن نستحق ذلك، علينا أن نكسب التأهل للجولة التالية، الأسبوع المقبل بالطبع سيكون الحاسم، والحقيقة أننا سنلعب في ملعبنا، وأعتقد أن جماهيرنا فقط ستكون هناك، لذا نأمل أن تكون أمسية رائعة لنا".

وتابع: "علينا أن نظهر أننا نريد ونستحق التأهل، أولًا وقبل كل شيء، من خلال أسلوب لعبنا، دفاعنا وهجومنا، هذا هو الهدف".

وأضاف: "أعتقد أن كل شيء يتعلق بالفريق، صلاح جزء مهم من الفريق، لذا علينا أن نستفيد من أفضل أداء لكل لاعب، وليس لاعبًا فقط بعينه. نحن نلعب من أجل الشعار ومن أجل النادي، ومن أجل محاولة تحقيق النتائج، ويجب على الجميع أن يساهم في ذلك".

وأتم: "كل لاعب لديه قدرات كافية، وبالطبع في حالة صلاح لا شك في أن لديه القدرات، وقد أظهر ذلك باستمرار. هو مهم وسيظل مهمًا حتى نهاية الموسم. علينا أن نستمر، وهو جزء من ذلك".

وتقام مباراة الإياب على ملعب أنفيلد يوم الأربعاء المقبل، الموافق 18 مارس.