بايرن يواجه أزمة حراسة أمام ليفركوزن
الأربعاء، 11 مارس 2026 - 15:03
كتب : FilGoal
يعيش بايرن ميونيخ أزمة في حراسة المرمى بسبب إصابة مانويل نوير حارسه الأساسي وبديله يوناس أوربيج.
ويستعد بايرن ميونيخ لملاقاة باير ليفركوزن في الجولة المقبلة من الدوري الألماني يوم السبت.
وغاب نوير عن لقاء أتالانتا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء للإصابة، وتولى أوربيج حراسة عرين بايرن بدلا منه.
لكنه أصيب في الرأس خلال مواجهة أتالانتا ومن المتوقع غيابه لمدة تترواح بين 8 إلى 10 أيام، حسب جريدة بيلد.
ولذلك فمن المتوقع أن يبدأ سفين أولرايش الحارس الثالث كأساسي أمام ليفركوزن.
وذكر التقرير أن نوير يأمل في اللحاق بمباراة الإياب ضد أتالانتا الأربعاء المقبل، وأن احتمالات مشاركته قليلة.
وضمن بايرن التأهل لربع نهائي دوري الأبطال إكلينيكيا، بعدما انتصر خارج ملعبه في الذهاب بنتيجة 6-1.
