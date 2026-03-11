بايرن يواجه أزمة حراسة أمام ليفركوزن

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 15:03

كتب : FilGoal

جماهير بايرن

يعيش بايرن ميونيخ أزمة في حراسة المرمى بسبب إصابة مانويل نوير حارسه الأساسي وبديله يوناس أوربيج.

ويستعد بايرن ميونيخ لملاقاة باير ليفركوزن في الجولة المقبلة من الدوري الألماني يوم السبت.

وغاب نوير عن لقاء أتالانتا في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء للإصابة، وتولى أوربيج حراسة عرين بايرن بدلا منه.

أخبار متعلقة:
لاجازيتا: أليجري يضع مويس كين كخيار رئيسي لتدعيم هجوم ميلان جرافنبيرخ: واثقون من قلب النتيجة على جالاتاسراي في أنفيلد قائمة ريال مدريد - غياب 7 لاعبين أمام سيتي بينهم مبابي وكاريراس.. وعودة كامافينجا هدف مانشستر سيتي.. سكاي: دورتموند سيمدد عقد نميتشا

لكنه أصيب في الرأس خلال مواجهة أتالانتا ومن المتوقع غيابه لمدة تترواح بين 8 إلى 10 أيام، حسب جريدة بيلد.

Image

ولذلك فمن المتوقع أن يبدأ سفين أولرايش الحارس الثالث كأساسي أمام ليفركوزن.

وذكر التقرير أن نوير يأمل في اللحاق بمباراة الإياب ضد أتالانتا الأربعاء المقبل، وأن احتمالات مشاركته قليلة.

وضمن بايرن التأهل لربع نهائي دوري الأبطال إكلينيكيا، بعدما انتصر خارج ملعبه في الذهاب بنتيجة 6-1.

بايرن ميونيخ مانويل نوير يوناس أوربيج
نرشح لكم
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة لاجازيتا: أليجري يضع مويس كين كخيار رئيسي لتدعيم هجوم ميلان هدف مانشستر سيتي.. سكاي: دورتموند سيمدد عقد نميتشا من أجل كأس العالم.. نايف أكرد يخضع لعملية جراحية سيميوني: استفدنا من أخطاء توتنام.. ومواجهة برشلونة لا تعتمد علينا فقط جريزمان: اللعب في نهائي الكأس حلمي.. واستقبال هدفين يعني ضرورة التحسن دفاعيا مدرب توتنام: استبدال كنسكي؟ لم أفعل ذلك طوال مسيرتي.. وكل الأشياء تسير ضدنا أراوخو: سعداء بالنتيجة أمام نيوكاسل.. والإرهاق نتيجة الجهد المبذول
أخر الأخبار
بي إن سبورتس: مشجع إسباني يحضر مباراة بالدرجة الثالثة بالخطأ بدلا من نيوكاسل ضد برشلونة 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
منافس مصر - وزير الرياضة الإيراني يلمح لانسحاب بلاده من كأس العالم 2026 30 دقيقة | أمريكا
الولاية الثانية.. عبد الحق بن شيخة مدربا لاتحاد طنجة المغربي 34 دقيقة | الوطن العربي
موندو ديبورتيفو: جافي قد يظهر مع برشلونة أمام إشبيلية 54 دقيقة | الدوري الإسباني
فان دايك: صلاح جزء مهم من الفريق.. وعلينا الاستفادة من كل لاعب 54 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
بايرن يواجه أزمة حراسة أمام ليفركوزن ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف تفاصيل جلسة عبد الحفيظ وياسين منصور مع توروب ساعة | الكرة المصرية
عودة ويسا.. ماييلي على رأس قائمة الكونغو في الملحق النهائي لكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 حرمان من الجمهور وغرامة مالية.. الأهلي يعلن عقوبات مباراة الجيش الملكي 3 ترامب لـ ميسي: نحن نحتفل بالأبطال.. وتعادلتم مع أفضل نادٍ في مصر 4 ماذا قالت الصحف عن ظهور حمزة عبد الكريم الأول مع برشلونة
/articles/525002/بايرن-يواجه-أزمة-حراسة-أمام-ليفركوزن