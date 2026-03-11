في الجول يكشف تفاصيل جلسة عبد الحفيظ وياسين منصور مع توروب

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 14:55

كتب : FilGoal

يس توروب - المدير الفني فريق الأهلي

عقد ياسين منصور نائب رئيس الأهلي، وسيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي جلسة مع الدنماركي ييس توروب مدرب الفريق لمناقشة أسباب تراجع الأداء والنتائج مؤخرا.

وخسر الأهلي أمام طلائع الجيش 2-1 في مباراة مؤجلة من الجولة 15 لمسابقة الدوري.

وعلم FilGoal.com أن الاجتماع جاء فيه التالي:

- أبلغ الثنائي عبد الحفيظ ومنصور توروب بدعم مجلس الإدارة له، ونفى فكرة التفكير في إقالته.

- ناقش ثنائي مجلس إدارة الأهلي مع المدرب الدنماركي أسباب تراجع الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية

- أوضح توروب أن الفريق لم يخض فترة إعداد جيدة ويعاني من قصور بدني اتضح مع ضغط المباريات، خاصة مع تدوير اللاعبين

- توروب يرى أن لاعبي الأهلي جيدون للغاية على المستوى الفردي، لكنه بحاجة للعمل على المستوى الجماعي

- توروب شدد على أنه جاء لتدريب الأهلي بفكرة مشروع، وهذا المشروع يحتاج للوقت.

وأنهى الأهلي، المرحلة الأولى من الدوري المصري الممتاز بالخسارة من طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف.

وتوقف رصيد الأهلي عند النقطة 40 في المركز الثالث بفارق 3 نقاط عن بيراميدز، وعن الزمالك الذي سيلتقي غدا الأربعاء مع إنبي.

واتخذ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي 3 قرارات صارمة عقب هزيمة الفريق أمام طلائع الجيش.

وجاءت قرارات الخطيب كالتالي:

أولا: خصم 30% من راتب لاعبي الفريق الأول وتعليق 25% من قيمة عقودهم، لحين حسم موقف الفريق من المنافسة على بطولتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا.

ثانيا: تقديم موعد سفر الفريق الأول إلى تونس لملاقاة الترجي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا، على أن تغادر البعثة مطار القاهرة بعد غد الخميس بدلاً من الجمعة، لإتاحة الفرصة للجهاز الفني للاستعداد للمباراة المرتقبة.

ثالثا: بدء ياسين منصور نائب الرئيس، وسيد عبد الحفيظ عضو المجلس، بشكل عاجل في تقييم جميع العاملين بقطاع الكرة وإداراته ومسئوليه وأجهزته الفنية والإدارية والطبية، وإعادة هيكلة القطاع على مستوى الفريق الأول والناشئين والكرة النسائية والأكاديميات، بما يتوافق مع طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.

ويحل الأهلي ضيفا على الترجي في رادس في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الأحد المقبل.

وستقام مباراة الذهاب في تونس يوم الأحد المقبل على ملعب رادس في تمام الساعة 11 مساء.

بينما تلعب مباراة الإياب في استاد القاهرة يوم 21 مارس الساعة 9 مساء.

