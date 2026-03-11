لاجازيتا: أليجري يضع مويس كين كخيار رئيسي لتدعيم هجوم ميلان

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 14:22

كتب : FilGoal

مويس كين - فيورنتينا

يضع ماسيميليانو أليجري مدرب ميلان، اللاعب مويس كين كهدف لدعم هجوم ميلان وفقا لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت.

وفقا للصحيفة فإن كين هو الهدف الرئيسي لأليجري لدعم خط هجوم ميلان.

وسبق لكين التدرب تحت يد أليجري في يوفنتوس، وكان أول من قام بتصعيده للفريق الأول.

ويتواجد في عقد مويس كين مع فيورنتينا شرطا جزائيا مقابل 62 مليون يورو ولكنه لا يتم تفعيله سوى في أول أسبوعين بشهر يوليو.

الشرط الجزائي لكين كان قد ارتفع من 52 إلى 62 مليون يورو بعد توقيعه عقدا جديدا في شخر أغسطس الماضي.

سيرهو جيراسي هو الآخر يعد من أهداف ميلان لتدعيم الهجوم، بالإضافة إلى دوسان فلاهوفيتش لاعب يوفنتوس، ولكنه الأبعد لأن يوفنتوس واثق في تمديد عقد المهاجم الصربي.

ويعاني ميلان من مشكلة في خط الهجوم، مما جعل أليجري لا يعتمد على مهاجم صريح في معظم مبارياته على الرغم من وجود كريستوفر نكونكو ونيكلاس فولكروج.

كين صاحب الـ 26 عاما انضم لفيورنتينا في 2024 قادما من يوفنتوس.

وشارك كين منذ بداية الموسم الحالي في 30 مباراة وتمكن من تسجيل 9 أهداف وصناعة 4 آخرين.

