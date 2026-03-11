جرافنبيرخ: واثقون من قلب النتيجة على جالاتاسراي في أنفيلد

يثق ريان جرافنبيرخ لاعب ليفربول في قدرة فريقه على قلب النتيجة والتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب جالاتاسراي.

وخسر ليفربول على ملعب جالاتاسراي بهدف دون رد ضمن ذهاب دور الـ16 للمسابقة الأوروبية.

وقال ريان جرافنبيرخ عبر موقع ليفربول الرسمي: "بالتأكيد. عندما تلعب ضد جالاتاسراي في لعبه، تعلم أنها ستكون مباراة صعبة، وإذا لعبت بهذا الشكل، فلن يكون ذلك كافيا. لكننا نعلم أنها مجرد مباراة أولى، ولدينا مباراة الإياب على ملعب أنفيلد، وعلينا أن نقلب النتيجة هناك".

وأضاف "أحيانا نشعر حتى على أرض الملعب أن الحظ لا يحالفنا. خاصة في أول خمس أو عشر دقائق، أعتقد أنه لو سجلنا هدفا أو هدفين لكانت المباراة مختلفة. لكن في النهاية، لم نقدم أداء جيدا، ونحن ندرك ذلك. يجب أن يكون أداؤنا أفضل بكثير الأسبوع المقبل".

وأتم اللاعب الهولندي "الأسبوع المقبل، سنلعب أمام جماهيرنا، على ملعب أنفيلد، على أرضنا، ونحن واثقون من قدرتنا على قلب النتيجة. لدينا فريق جيد، ولاعبون جيدون".

وسجل ماريو ليمينا هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة السابعة ليؤمن انتصار جالاتاسراي في مباراة الذهاب.

وتغلب جالاتاسراي على نفس الملعب أمام ليفربول بهدف دون مقابل في سبتمبر الماضي.

وكان ذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول لتحقيق الفوز على جالاتاسراي بفارق هدفين في مباراة الإياب من أجل حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي.

ويستضيف ليفربول فريق جالاتاسراي يوم 18 مارس على ملعب أنفيلد في مباراة الإياب.

