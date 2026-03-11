العراق على أعتاب حل أزمة تأشيرات دخول المكسيك قبل الملحق العالمي

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 14:01

كتب : FilGoal

العراق

بدأت وزارة الخارجية المكسيكية بدأت بمنح تأشيرات دخول للاعبي منتخب العراق تمهيدا لمباراة الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

ويقام الملحق أواخر مارس الجاري، حيث ينتظر منتخب العراق مواجهة إما بوليفيا أو سورينام في مدينة مونتيري المكسيكية يوم 31 مارس.

وواجه المنتخب العراقي صعوبات في الحصول على تأشيرات دخول المكسيك في الأيام الأخيرة بسبب الاضطرابات الناجمة عن الحرب في إيران.

وأفادت الوزارة في بيان نشرته وكالة أسوشيتد برس: "في 8 مارس، تم إصدار التأشيرات لبعض اللاعبين العراقيين في السفارة المكسيكية في السعودية، ومن المقرر إصدار تأشيرات للاعبين الآخرين في السفارة المكسيكية بقطر".

وأضافت وزارة الخارجية المكسيكية أنها على تواصل مع السفارة العراقية في المكسيك، وأنها مستعدة لتقديم كل المساعدة اللازمة في في إكمال الإجراءات الرسمية لأعضاء المنتخب العراقي.

ولا تمتلك المكسيك سفارة في العراق.

ولم تحدد الحكومة المكسيكية أسماء اللاعبين الذين حصلوا على التأشيرات أو عددهم.

من جهته، أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أنه لم يقدم أي طلب رسمي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لتأجيل مباراة الملحق العالمي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وقال يوسف فعل مدير المكتب الإعلامي في الاتحاد العراقي لكرة القدم لجريدة الصباح العراقية إن الاتحاد الدولي على اطلاع بما يجري في المنطقة سواء ما يتعلق بصعوبة استخراج التأشيرات لبعض لاعبي المنتخب أو ما يخص إغلاق الأجواء في عدد من الدول.

وأوضح أن الاتحاد الدولي لم يرسل سوى رسالة واحدة تضمنت تأكيد إقامة المباراة في موعدها المحدد.

وأضاف "اللجنة التنظيمية في الاتحاد الدولي تدرك أيضاً مسألة عدم حصول بعض اللاعبين على التأشيرات، وهي تتابع هذه التفاصيل بشكل مستمر".

وأشار فعل إلى أن البرنامج الإعدادي الذي وضعه المدرب الأسترالي جراهام أرنولد كان يتضمن إقامة معسكر تدريبي يوم 23 من الشهر الحالي، إلا أن تنفيذ الخطة لا يزال مرهونا بتطورات الأوضاع الحالية وإجراءات السفر.

وكشف أن أرنولد لا يزال عالقاً في دبي لكنه يتابع بشكل يومي لاعبي المنتخب ويتواصل معهم باستمرار، من أجل تحفيزهم ومتابعة مستوياتهم مع أنديتهم.

قبل أيام، طالب جراهام أرنولد مدرب العراق، بتأجيل مباريات الملحق المؤهل لكأس العالم 2026.

ونشر المنتخب العراقي بيانا أوضح فيه عدم حصول بعض اللاعبين على تأشيرات دخول المكسيك حتى الآن بسبب غلق بعض السفارات نظرا لتوتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط..طالع التفاصيل بالضغط هنا

ويتأهل الفائز من ذلك المسار للمشاركة في كأس العالم ضمن المجموعة التاسعة إلى جانب فرنسا، والسنغال، والنرويج.

العراق المكسيك الملحق العالمي
