قائمة ريال مدريد - غياب 7 لاعبين أمام سيتي بينهم مبابي وكاريراس.. وعودة كامافينجا

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 13:16

كتب : FilGoal

ريال مدريد - مانشستر سيتي

أعلن ألفارو أربيلوا مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد مانشستر سيتي مساء الأربعاء.

ويحل سيتي ضيفا ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وعاد إدواردو كامافينجا لقائمة الفريق بعد غيابه عن مواجهة سلتا فيجو بسبب مشكلة في الأسنان.

وتواصل غياب كيليان مبابي هداف الفريق بسبب الإصابة.

ولا يتواجد أيضا جود بيلينجهام، وإيدير ميليتاو، وداني سيبايوس، وديفيد ألابا، وألفارو كاريراس بسبب إصابات مختلفة.

كما يغيب رودريجو بعد تأكد إصابته في الرباط الصليبي.

وجاءت قائمة ريال مدريد التي أعلنها ألفارو أربيلوا كالتالي:

Image

حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أندري لونين - فران جونزاليس

الدفاع: داني كارباخال - ترنت ألكسندر أرنولد - راؤول أسينسيو - فران جارسيا - أنطونيو روديجر - فيرلاند ميندي - دييجو أجوادو - دين هاوسن

الوسط: إدواردو كامافينجا - فيدريكو فالفيردي - أوريلين تشاوميني - أردا جولر - خورخي سيستيرو - مانويل أنخل - سيزار بالاسيوس - تياجو بيتارش

الهجوم: فينيسيوس جونيور - جونزالو جارسيا - براهيم دياز - فرانكو ماستانتونو

وتقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في ملعب الاتحاد.

ريال مدريد مانشستر سيتي
