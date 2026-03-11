عاش بام أديبايو نجم ميامي هيت ليلة تاريخية بعدما أحرز 83 نقطة ليقود فريقه للفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز بنتيجة 150-129 في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA.

وبهذا الإنجاز، أصبح أديبايو ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للنقاط في مباراة واحدة بتاريخ المسابقة، متجاوزًا الرقم الشهير لأسطورة اللعبة كوبي براينت الذي سجل 81 نقطة عام 2006.

بينما لا يزال الرقم القياسي الأعلى مسجلا باسم ويلت تشامبرلين برصيد 100 نقطة منذ عام 1962.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بدأ المباراة بقوة، حيث سجل 31 نقطة في الربع الأول فقط، قبل أن يواصل تألقه ويقود فريقه لانتصار كبير.

في المقابل، تلقى واشنطن ويزاردز خسارته التاسعة على التوالي.

وكان أليكس سار أبرز مسجلي واشنطن برصيد 28 نقطة.

31 in the 1Q. 12 in the 2Q. 19 in the 3Q. 21 in the 4Q. Those are one player's stats from one game tonight 🤯 WATCH EVERY SINGLE ONE OF BAM'S 83 POINTS 🍿 pic.twitter.com/mTpjjO4lzA — NBA (@NBA) March 11, 2026

وفي مباراة أخرى، قاد لوكا دونتشيتش فريق لوس أنجلوس ليكرز للفوز على مينيسوتا تيمبرولفز بنتيجة 120-106، بعدما سجل 31 نقطة وحقق "تريبل دابل" بإضافة 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

كما تألق أوستن ريفز بتسجيله 31 نقطة، بينما أضاف دياندري أيتون 14 نقطة مع 12 متابعة لصالح ليكرز.

من جانبه، اكتفى أنتوني إدواردز بتسجيل 14 نقطة فقط لمينيسوتا، الذي تعرض لخسارته الثانية على التوالي بعد سلسلة من 5 انتصارات.