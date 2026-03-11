دوري NBA - بام أديبايو يسجل 83 نقطة في ليلة تاريخية ويعبر كوبي براينت

الأربعاء، 11 مارس 2026 - 12:51

كتب : FilGoal

NBA

عاش بام أديبايو نجم ميامي هيت ليلة تاريخية بعدما أحرز 83 نقطة ليقود فريقه للفوز على ضيفه واشنطن ويزاردز بنتيجة 150-129 في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA.

وبهذا الإنجاز، أصبح أديبايو ثاني أكثر لاعب تسجيلاً للنقاط في مباراة واحدة بتاريخ المسابقة، متجاوزًا الرقم الشهير لأسطورة اللعبة كوبي براينت الذي سجل 81 نقطة عام 2006.

بينما لا يزال الرقم القياسي الأعلى مسجلا باسم ويلت تشامبرلين برصيد 100 نقطة منذ عام 1962.

اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا بدأ المباراة بقوة، حيث سجل 31 نقطة في الربع الأول فقط، قبل أن يواصل تألقه ويقود فريقه لانتصار كبير.

Image

في المقابل، تلقى واشنطن ويزاردز خسارته التاسعة على التوالي.

وكان أليكس سار أبرز مسجلي واشنطن برصيد 28 نقطة.

وفي مباراة أخرى، قاد لوكا دونتشيتش فريق لوس أنجلوس ليكرز للفوز على مينيسوتا تيمبرولفز بنتيجة 120-106، بعدما سجل 31 نقطة وحقق "تريبل دابل" بإضافة 11 متابعة و11 تمريرة حاسمة.

كما تألق أوستن ريفز بتسجيله 31 نقطة، بينما أضاف دياندري أيتون 14 نقطة مع 12 متابعة لصالح ليكرز.

من جانبه، اكتفى أنتوني إدواردز بتسجيل 14 نقطة فقط لمينيسوتا، الذي تعرض لخسارته الثانية على التوالي بعد سلسلة من 5 انتصارات.

التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ثلاثة قرارات من الخطيب عقب هزيمة الأهلي أمام طلائع الجيش 2 الجدول كاملا بالمواعيد والملاعب.. قرعة نارية للمرحلة النهائية من الدوري المصري 2025-26 3 انتهت أبطال إفريقيا – الترجي (1)-(0) الأهلي.. خسارة الأحمر 4 انتهت الدوري المصري - إنبي (1)-(0) الزمالك.. نهاية المباراة
/articles/524995/دوري-nba-بام-أديبايو-يسجل-83-نقطة-في-ليلة-تاريخية-ويعبر-كوبي-براينت