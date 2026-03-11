"الخطوة الأهم وزيارة ليفربول وسيتي".. مدرب وادي دجلة يكشف سبب تواجده في إنجلترا

كشف محمد الشيخ المدير الفني لنادي وادي دجلة سبب تواجده في إنجلترا.

وأنهى وادي دجلة مباريات المرحلة الأولى في المركز السابع بالدوري في انتظار نتائج مباراتي الزمالك ضد إنبي، وزد أمام مودرن سبورت.

وقال محمد الشيخ مدرب وادي دجلة لـFilGoal.com: "الهدف الأساسي من زيارتي إلى إنجلترا هو الحصول على دبلومة "UEFA" الخاصة بالاتحاد الأوروبي في ويلز، وهذه تقريبا أهم خطوة في الرحلة".

وأضاف "أستغل وجودي في إنجلترا لاستكشاف المنشآت الرياضية داخل الأندية الكبرى، مثل ملاعب تدريب فرق الناشئين والفريق الأول في ليفربول، وكذلك ملعب أنفيلد، وملعب مانشستر سيتي".

وأتم تصريحاته "سأحضر أيضا بعض المباريات بهدف التعرف أكثر على طبيعة كرة القدم هنا. سأشاهد مباراة لفريق ليفربول تحت 21 عاما، كما سأحضر مباريات في الدرجة الثانية مثل هال سيتي، وهناك احتمال لحضور مباريات لليفربول ومانشستر سيتي".

ويقدم الشيخ مستويات جيدة مع وادي دجلة هذا الموسم.

ونجح وادي دجلة في التعادل مع بيراميدز والفوز على الزمالك في الدوري الموسم الجاري.

ويقام الدوري المصري هذا الموسم بمشاركة 21 فريقا، من دور واحد، ليتأهل أول 7 فرق للمنافسة في مجموعة البطولة.

فيما يتنافس 14 فريقا من المركز الثامن حتى 21 لتجنب الهبوط.

ومن المقرر أن يهبط إلى دوري المحترفين 4 فرق، فيما يصعد 3 بدلا منهم ليقام دوري الموسم المقبل بمشاركة 20 فريقا.